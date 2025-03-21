Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти беременной женщины в Арске

Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 28-летней беременной женщины в городе Арске. Соответствующее требование направлено руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому.



Обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств произошедшего поступило от матери погибшей через аккаунт приемной главы Следкома России в социальной сети «ВКонтакте». Заявительница высказала предположение о криминальном характере смерти и указала на неполноту расследования.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования проблем с транспортной доступностью в поселке Константиновка в Казани.



Матвей Гавриков