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Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти беременной женщины в Арске

20:03, 21.03.2025
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти беременной женщины в Арске
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 28-летней беременной женщины в городе Арске. Соответствующее требование направлено руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому.

Обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств произошедшего поступило от матери погибшей через аккаунт приемной главы Следкома России в социальной сети «ВКонтакте». Заявительница высказала предположение о криминальном характере смерти и указала на неполноту расследования.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования проблем с транспортной доступностью в поселке Константиновка в Казани.

Матвей Гавриков

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