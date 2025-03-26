Дело о гибели управделами Минземимущества РТ ударило по следователям, прокурорам и адвокату

Из-за «технических ошибок» суд Казани вернул материалы на дополнительное расследование и вынес три частных постановления

Фото: Ирина Плотникова

Задний ход уголовному делу о трагедии на Волге дал сегодня Кировский райсуд Казани. Он постановил вернуть Татарскому транспортному прокурору материалы дела о смерти управделами Минземимущества Татарстана, поскольку в процессе выяснилось — в представленных СК документах об окончании следственных действий и ознакомлении обвиняемого Ленара Мухутдинова с материалами дела указаны даты, когда того не было в стране. Кроме того, судья Анна Крюченкова вынесла частные постановления о вскрытых нарушениях в адрес руководства Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, Приволжской транспортной прокуратуры и Адвокатской палаты Татарстана, передает с заседания журналист «Реального времени».

Ходатайство о возврате дела в прокуратуру ранее по тем же обстоятельствам заявляла сторона защиты, однако на прошлом заседании адвокат Нияз Халитов отозвал его, ссылаясь, что по факту процедура ознакомления была проведена и нарушения права на защиту не было.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Тем не менее суд поставил вопрос о возврате по своей инициативе и для выяснения обстоятельств сегодня пригласил на допрос следователя Михаила Халявина, который занимался расследованием этого дела. Тот назвал неверные даты в материалах дела техническими ошибками и пояснил — дата 20 декабря 2024 года была проставлена в проекте протокола ознакомления с материалами дела после назначения этой процедуры. Однако находящийся под подпиской о невыезде Мухутдинов и его защитник попросили разрешить вылет за границу 19-го числа и получили добро, ознакомившись с делом 17—18 декабря. А дата в документах, как пояснил следователь, так и осталась старой.

Защитник подтвердил суду — так и было, и предположил, что при подписании протоколов мог просто не обратить внимания на проставленные даты.

В ходе разбирательства выяснилось: часть постановлений следствия не приобщались, в частности, о согласии на выезд обвиняемого за пределы Казани и страны не приобщены к материалам уголовного дела. Со слов сотрудника СК, они подшиты к материалам контрольно-надзорного производства. Судья же заметила, что потерпевшую сторону с этими документами также не знакомили. Кроме того, в процессе допроса следователя было установлено — ходатайство на имя руководителя следственного отдела о разрешении на очередной выезд от обвиняемого и защитника принял и удовлетворил сам следователь.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В свою очередь гособвинитель — Татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев заявил: вскрытые ошибки являются техническими и устранимыми в ходе судебного разбирательства. «Фундаментальное конституционное право обвиняемого на защиту не нарушено», — выступил он и попросил не возвращать материалы дела в прокуратуру, однако вынести частное определение в адрес следствия.

Однако председательствующая по делу судья решила иначе и дала делу задний ход, сохранив за обвиняемым избранный на прошлом заседании запрет определенных действий — в связи с неуведомлением суда о вылете в Арабские Эмираты в нарушение подписки о невыезде. Полная мотивировка сегодняшнего постановления в суде не прозвучала.

Далее судья огласила в установочной и резолютивной части еще три частных постановления, попросив обратить внимание руководства надзорного ведомства на нарушения в действиях следователя Халявина и принять меры прокурорского реагирования, руководства Центрального МСУТ СКР — на те же ошибки сотрудника, а президента Адвокатской палаты РТ — на нарушения, допущенные в деле обвиняемого Мухутдинова, и обратить на них внимание адвоката. О принятых мерах в трех организациях судья Крюченкова обязала отчитаться в месячный срок.

предоставлено источником "Реального времени"

Напомним, сына экс-директора судоходной компании «Татфлот» и представителя по внешним экономическим связям на Ближнем Востоке дирекции продаж «Нэфис Косметикс» Ленара Мухутдинова обвиняют в пьяной езде на катере с нарушением правил эксплуатации, которые обернулись гибелью управделами МЗИО Татарстана Ильназа Валеева в сентябре 2021 года.

Подсудимый признает все, кроме распития спиртного до и в процессе управления водным транспортом. Ведь протокол о медицинском освидетельствовании либо отказе от него в отношении этого водителя не составляли. По данным источников «Реального времени», после затопления катера и неудачных попыток достать пассажира из кабины Ленар Мухутдинов уехал с места ЧП и уже через несколько часов вылетел в Дубай, где в это время отдыхала его супруга с детьми. Впрочем, за границей депутат не задержался — получил информацию, что лучше бы вернуться по-хорошему, и вернулся на допрос. Разумеется, трезвым.

По версии обвинения, 21 сентября 2024 года катер кабинного типа врезался в причал самого дальнего пирса яхт-клуба «Венеция» в казанском Аракчино и перевернулся. Кабина начала заполняться водой. Четыре человека через узкое окошко выплыли на поверхность, за пятым ныряли, но не смогли пробраться в уже заполненную водой кабину. Этим пятым был Ильназ Валеев, управляющий делами Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, сын бывшего главы Рыбной Слободы. Ему было 37 лет.