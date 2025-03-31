Жилье пошло в рассрочку
В период недоступной ипотеки застройщики ищут способы сохранить продажи и удержать цены
Казань неожиданно оказалась в числе российских городов-миллионников, где в марте выросли цены на первичном рынке жилья. По данным «Яндекс Недвижимости», стоимость квадратного метра в новостройках столицы Татарстана в марте увеличилась, по сравнению с предыдущим месяцем, на 1,1%, до 236 тысяч рублей. В продажах существенно возросла доля рассрочки от застройщиков. Стоит ли теперь ждать коррекции цен на рынке и за счет каких факторов она может произойти — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
На первичном рынке зафиксирован рост квадратного метра
По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная стоимость квадратного метра в новостройках Казани в марте составила 236 тыс. рублей. За месяц она увеличилась на 1,1%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 12,3 млн рублей, а средняя площадь лота в Казани составляет 55,3 кв.м.
Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Санкт-Петербурге (-4,7%, до 263 тыс. рублей), Краснодаре (-3%, до 145 тыс. рублей) и Ростове-на-Дону (-1,3%, до 140 тыс. рублей). В Перми (-0,3%, до 156 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (-0,1%, до 185 тыс. рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией.
Динамика цен на новостройки в мегаполисах России
Город
Средняя цена за кв. м, март, 2025-й
Изменение цены за кв. м, март, 2025 vs февраль 2025-й
Челябинск
167 тыс. рублей
6,5%
Москва
403 тыс. рублей
2,4%
Красноярск
146 тыс. рублей
2,2%
Омск
155 тыс. рублей
2,2%
Волгоград
146 тыс. рублей
2,1%
Воронеж
134 тыс. рублей
1,5%
Самара
128 тыс. рублей
1,1%
Казань
236 тыс. рублей
1,1%
Новосибирск
169 тыс. рублей
0,8%
Екатеринбург
162 тыс. рублей
0,7%
Уфа
159 000 рублей
0,6%
Нижний Новгород
185 тыс. рублей
-0,1%
Пермь
156 тыс. рублей
-0,3%
Ростов-на-Дону
140 тыс. рублей
-1,3%
Краснодар
145 тыс. рублей
-3,0%
Санкт-Петербург
263 тыс. рублей
-4,7%
Данные «Яндекс Недвижимости»
В марте миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра стали: Москва (+2,4% за месяц, до 403 тыс. рублей/кв. м), Санкт-Петербург (-4,7%, до 263 тыс. рублей/кв. м), Казань (+1,1%, до 236 тыс. рублей/кв. м), Нижний Новгород (-0,1%, до 185 тыс. рублей/кв. м) и Новосибирск (+0,8%, до 169 тыс. рублей/кв. м).
Однако, несмотря на активизацию спроса на первичном рынке, говорить о новом начале роста рынка пока преждевременно, считает он. Стоит дождаться серьезного разворота денежно-кредитной политики Банка России.
В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в марте 2025 года увеличилось на 3,2% относительно февраля, что связано с маркетинговой активностью девелоперов. Доля покупок объектов с рассрочкой в структуре сделок на первичном рынке растет.
Застройщики: цены на недвижимость продолжат рост
Резких скачков в последнее время рынок не демонстрирует. «За последние полгода не было ни внешних шоков, ни внутренних перекосов, способных вызвать галопирующее подорожание. Цены растут умеренно и предсказуемо», — говорит застройщик.
— С начала года квартиры в жилых комплексах СМУ-88 подорожали в среднем не более чем на 4%. Это находится в пределах общих инфляционных процессов. Более того, на финальную стоимость квартиры сегодня все меньше влияет банковская наценка: все больше клиентов выбирают рассрочку от застройщика — сейчас это доминирующий формат сделок в нашем сегменте, — подтвердил он слова предыдущего спикера.
В ближайшее время Галеев ожидает сезонный рост стоимости строительных материалов, связанный с началом активного строительного сезона. «Это также отразится на стоимости квадратного метра — но, скорее всего, в пределах 5—7%, без резких скачков», — предполагает он.
В целом 2025 год, по оценкам «СМУ-88», сохранит тренд на стабильный, поступательный рост цен — без перегрева, но и без откатов. «Казань развивается, спрос на жилье здесь остается устойчиво высоким, и это главный фактор, определяющий динамику рынка. Многое зависит, конечно, от уровня ключевой ставки, но на чем строить прогнозы о ее изменении, пока не ясно», — резюмировал он.
Несмотря на ипотечную ставку, цены за квадратный метр продолжают расти — увеличились на 8% в начале года. Сегодня средняя цена за квадратный метр в агломерации составляет 160 тыс. рублей. В самой Казани, где планируется второй проект ГК «Точно», наблюдается небольшой рост цен на уровне 2%, и рост продаж на 62%. Средняя цена за квадратный метр здесь составляет 250 тыс. рублей, сообщила Сабанцева.
— Если говорить о прогнозах цен на 2025 год — снижение маловероятно, — cчитает она. — Увеличение цен за квадратный метр и активное использование рассрочки и ипотеки свидетельствуют о том, что рынок находится в стадии восстановления и готов к новым возможностям».
Рынок трансформируется и становится прозрачнее
— Банки получают вознаграждения за оформление льготных кредитов, и если эти выплаты сократят, застройщики смогут скорректировать ценники. Кроме того, уменьшение агентских вознаграждений за привлечение клиентов также снизит нагрузку на конечную стоимость квадратного метра, — считает он.
Корректировка цены может составить 5—10%, в зависимости от локации и класса жилья. «Наиболее заметное снижение ожидается в локациях с высокой конкуренцией между застройщиками. В итоге покупатели смогут приобретать квартиры дешевле, а рынок новостроек станет более прозрачным за счет сокращения добавленных бонусов, комиссий и переплат», — отмечает Максим Николаев.
Цены на квартиры в домах второй очереди ЖК «Волшебный сад» уже скорректированы, добавляет он. Корректировка цен оставшихся квартир в домах первой очереди ожидается во втором квартале этого года.
В то же время генеральный директор компании «Флэт» Руслан Хабибрахманов повышения цен этой весной на казанском рынке не фиксирует.
Одновременно на рынок выходит существенно меньше новых жилых комплексов: ставки по проектному финансированию остаются высокими, позиция банков в части оценки проектов ужесточается, а планирование застройщиков становится более осторожным. В дальнейшем сокращение предложения на рынке недвижимости неминуемо отразится на цене квадратного метра.
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