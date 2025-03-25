Следком возбудил уголовное дело по факту гибели российских журналистов в ЛНР от HIMARS

Фото: Максим Платонов

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели российских журналистов и мирных жителей в результате обстрела поселка Михайловка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погибли журналист МИЦ «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели, а также другие гражданские лица. В числе пострадавших есть несовершеннолетний.

По информации следствия, обстрел был произведен из HIMARS по гражданскому автомобилю, в котором ехали журналисты.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105 (убийство), ст.144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РФ.

— Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям, — заявила Петренко.

Рената Валеева