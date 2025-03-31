Культурные и спортивные мероприятия апреля: куда сходить в Казани

Чем заняться в столице Татарстана в апреле: концерты, спектакли, выставки и не только

Фото: Реальное время

С каждым днем в Казани все больше солнца, людей на улицах, культурных и спортивных событий. С потеплением хочется выйти из дома, получить новые впечатления и открыть для себя что-то особенное. Это отличный момент, чтобы вырваться из рутины, сходить на концерт, посетить интересную выставку или провести вечер в театре. «Реальное время» и «Яндекс Афиша» подготовили подборку главных событий апреля, которые помогут погрузиться в весеннюю атмосферу и наполнить будни яркими эмоциями.

Концерты

Zoloto

1 апреля. Korston, 16+

Группа Zoloto возвращается в Казань с туром «Перевоплотиться» в поддержку нового альбома. Один из акцентов нового шоу — акустический блок: камерное звучание, которое меняет динамику концерта и создает более личный контакт с публикой. На концерте прозвучат как свежие треки с альбома, так и уже знакомые песни, ставшие частью плейлистов поклонников.

Концерт фестиваля «Бах. Гендель. 340»



8 апреля. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева, 6+

Концерт завершит фестиваль «Бах. Гендель. 340», посвященный юбилейным датам двух знаменитых композиторов, чья музыка до сих пор восхищает слушателей во всем мире. В программе концерта — лучшие оркестровые сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя в исполнении Концертного камерного оркестра Казанской консерватории под управлением Вадима Дулат-Алеева и талантливых молодых солистов.





Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Свидание»

11 апреля. Werk, 16+

«Свидание» — московская инди-группа, сочетающая городскую лирику и атмосферу ностальгии. Хит коллектива — «Случайная любовь» — стал визитной карточкой группы.

Антон Беляев. Therr Maitz

2 апреля. КРК «Пирамида», 12+

Therr Maitz — одна из самых стильных и музыкально смелых групп на российской сцене, музыка которой давно вышла за пределы страны. Их звучание — это энергичный микс поп-рока, фанка и электроники, за которым стоит продюсер и фронтмен Антон Беляев. В Казани Therr Maitz представят новое шоу с любимыми хитами и свежими экспериментами.



Опера Н. Жиганова «Джалиль»

15 апреля. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева, 6+

Казанская консерватория открывает фестиваль «Казанская консерватория — ровесница Победы» премьерой оперы Назиба Жиганова «Джалиль». Это событие обещает стать одним из самых значимых культурных мероприятий Казани, посвященных Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

XIV Международный фестиваль «Рахлинские сезоны»

9, 12, 16, 19 апреля. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева, 6+

Фестиваль «Рахлинские сезоны», основанный художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра РТ, народным артистом России и Татарстана Александром Сладковским, посвящен памяти выдающегося советского дирижера, первого художественного руководителя и главного дирижера татарстанского оркестра, народного артиста СССР Натана Григорьевича Рахлина, который руководил оркестром с 1966 по 1979 год.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Постановки

«Любовь и голуби»

28 апреля. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, 12+

Музыкальная комедия «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина — это добрая, знакомая с детства история, к которой хочется возвращаться. На сцене ее сыграют звезды трех поколений — от легендарных артистов до узнаваемых по сериалам молодых актеров. Зрителей ждет не только классический сюжет с Раисой Захаровной, дядей Митей и Василием Кузякиным, но и живые песни, юмор и добрый разговор о любви.

«Невеста напрокат»

6 апреля. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, 12+

Комедия положений «Невеста напрокат» рассказывает о молодой паре, которая изначально лишь разыгрывает отношения — но все, как водится, идет не по плану. Главный герой, чтобы не разочаровать отца, решает «арендовать» невесту, но вскоре начинает сомневаться, хочет ли он с ней расстаться. Спектакль легко и с иронией говорит о семейных ожиданиях и личном выборе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Премьера «Лебединого озера»

17, 18 апреля. Театр оперы и балеты имени Мусы Джалиля, 6+

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одиллией, с XIX века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Чайковский сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, то, что будет волновать людей вечно.



«Cүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды»

23 апреля. Театр им. Камала, 12+

Культовая постановка «Угасшие звезды» возвращается на сцену Театра Камала — в новом прочтении. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом и затрагивает темы, актуальные как в 70-е, так и сегодня: конфликты, невежество, столкновение с судьбой. Это мелодрама с поэтическими образами, этнографическими деталями и философским подтекстом, где враг не человек, а время и обстоятельства.

Выставки

«Импрессионист Константин Кузнецов. Россия — Франция. Возвращение»

До 13 апреля. Музей изобразительных искусств, 16+

Выставка посвящена Константину Кузнецову — русскому художнику, сумевшему стать частью французской импрессионистской традиции. В экспозиции представлены десятки живописных и графических работ, а также архивные материалы с личными пометками автора. Это редкая возможность увидеть творчество мастера. Многие картины после бережной реставрации демонстрируются впервые.

«Мир Гарри Поттера»

Весь апрель. ГУМ. 0+

Выставка для всех, кто рос вместе с Гарри Поттером, и для тех, кто только открывает для себя эту волшебную вселенную. Посетители смогут пройти по Косому переулку, посидеть в «Дырявом котле» и отправиться в Хогвартс с платформы 9¾. Пространство оформлено как настоящая кинодекорация, а интерактивный формат позволяет поучаствовать в мастер-классах и уроках магии.

«Фрида. Viva la Vida! / Космос. Любовь»

1, 2, 3, 4 апреля. Artplay Media, 6+

Выставка, ставшая мультимедийным спектаклем, позволит посетителям услышать рассказ о жизни Фриды Кало словно из уст самой художницы: она заговорит голосом Марианны Шульц, которая дублировала Сальму Хайек в фильме «Фрида». Также погружать в историю будут и картины известной мексиканки — оживая, они дополнят биографию Кало, показав ее важные детали и знаковые образы, через которые великая женщина проживала и боль, и радость.

Стендап

Дима Коваль

8 апреля. КРК «Пирамида», 18+

Дима Коваль — один из самых узнаваемых комиков новой волны, чьи шутки давно разлетелись по соцсетям в формате коротких видео. Он не боится говорить о личном: от отношений и моды до странностей современной жизни. Его можно узнать по шоу StandUp на ТНТ, «Разгонам» и подкастам.

Павел Дедищев

5 апреля. КРК «Пирамида», 18+

Павел Дедищев — комик с ярким стилем, в котором сочетаются ирония, наблюдательность и личный опыт. В новой программе он продолжает исследовать повседневность: странные ситуации, бытовые заморочки и взаимоотношения с близкими. Он известен как участник проектов StandUp на ТНТ и «Решалы», а также как основатель канала «Комьюнити».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Stand-up Show. Лучшее

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 апреля. Stand Up Club Kazan, 18+

Шоу «Лучшее» — это уникальная стендап-программа, созданная для знакомства зрителей с комедийными талантами Татарстана. Здесь вас ждут лучшие шутки от местных комиков, участников популярных телешоу на ТНТ и Paramount Comedy.

Детские

«Шүрәле» на льду с симфоническим оркестром

26 апреля. «Татнефть Арена», 6+

Ледовое шоу «Шүрәле» — это волшебная история, где встречаются фигурное катание, симфоническая музыка и цирковые номера. В программе — живое исполнение сюит Рустема Абязова и произведений Мусоргского с Бородиным, создающих атмосферу древних татарских легенд.



«Удивительная история» 0+

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля. Цирк, 0+

«Удивительная история» — это спектакль о волшебном дне 9 мая 1945 года, который маленькая девочка запомнила навсегда. Город, люди и даже животные были полны счастья, а чудеса сопровождали каждый ее шаг. С помощью цирка, где всегда происходит волшебство, возвращается та великая радость.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Недетский концерт»

6 апреля. Театр на Булаке, 0+

Концерт Оркестра театра на Булаке — это музыка, знакомая с детства. В программе любимые мелодии из мультфильмов и фильмов: от «Приключений Буратино» до «Гарри Поттера» и «Звездных войн».

Уличные гуляния

«Легкий человек»

6 апреля. Казанское театральное училище, 12+

Прогулка по историческому центру Казани с элементами спектакля по мотивам рассказа Горького «Легкий человек» — это не только знакомство с городом, но и погружение в атмосферу конца XIX века. Вместе с Алексеем Максимовичем и его другом Сашкой вы пройдете по улицам, где начиналась история великого писателя, и узнаете подробности его казанского периода жизни. В финале вас ждет посещение мемориального музея Горького и Шаляпина.

Голубые озера — жемчужина Казани

Ежедневно в течение всего апреля. Экскурсия к волшебным Голубым озерам, 6+

Вас ждет путешествие к одному из самых красивых природных уголков Казани — Голубым озерам. Этот природный заповедник привлекает не только своей живописностью, но и целебными свойствами воды и глины. Во время экскурсии вы посетите три озера и узнаете историю этих уникальных водоемов, каждое из которых скрывает свои тайны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«9 этажей любви»

25, 26 апреля. Центр семьи «Казан», 16+

Этот необычный спектакль — не просто история любви, но и увлекательная экскурсия по набережной Казанки и Центру семьи «Казан». В ходе прогулки вы следуете за Сергеем, который пытается наладить личные отношения и сохранить свою семью. Экскурсия, которую он проводит, откроет вам секреты знаменитого Дворца бракосочетаний и предложит взглянуть на родной город с новой стороны.

Спортивные события

«Ак Барс» — «Автомобилист»

1 апреля. «Татнефть Арена», 0+

Казанские хоккеисты в четвертый раз встретятся с екатеринбургской командой в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

УНИКС — ЦСКА

13 апреля. «Баскет-холл», 0+

В апреле поклонников УНИКСа ожидает один матч в регулярном чемпионате, зато какой, с принципиальным соперником — московским ЦСКА.

Матчи «Рубина» с «Локомотивом» и «Факелом»

12, 26 апреля. «Ак Барс Арена», 0+

Футбольный «Рубин» проведет два домашних матча: с одним из лидеров Российской премьер-лиги — московским «Локомотивом», и идущим в конце таблицы воронежским «Факелом».