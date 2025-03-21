Дом родителей новой главы МОК Ковентри ограбили в Зимбабве

Фото: Динар Фатыхов

Вооруженные преступники ограбили дом родителей недавно избранного президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в Зимбабве.



Как сообщает Pindula, нападавшие связали хозяев дома и похитили ювелирные украшения, 15 тысяч долларов наличными, личные вещи экс-спортсменки, включая олимпийские купальники, а также охотничьи ружья и другие предметы. Общий ущерб составил более 90 тысяч долларов.

Позднее полиция задержала троих подозреваемых в совершении преступления.

Напомним, что недавно на 144-й сессии комитета в Греции Кирсти Ковентри стала новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

Матвей Гавриков