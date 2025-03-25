В Махачкале произошел второй взрыв за день — на этот раз в салоне сотовой связи

В Махачкале произошел второй хлопок газовоздушной смеси — он случился в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте Имама Шамиля. Инцидент произошел сегодня, 25 марта, в 10.10 мск.

Как сообщили в ГУ МВД по Дагестану, в результате хлопка пострадали два человека. Их состояние в настоящее время уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причины хлопка газовоздушной смеси устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Махачкале. В результате взрыва начался пожар, пострадала женщина, повреждены конструкции здания и припаркованные автомобили.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего, устанавливается количество пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. Причины обоих инцидентов, произошедших сегодня в Махачкале, выясняются компетентными органами. Инцидент на улице Гапцахская, по предварительным данным, произошел на шестом этаже дома №14.