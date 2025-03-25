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В Махачкале произошел взрыв газа в многоэтажке, есть пострадавший

09:29, 25.03.2025

В Махачкале в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, повлекший за собой пожар. Об этом сообщили оперативные службы города. В результате инцидента пострадал один человек, пишет ТАСС.

— Предварительно, в квартире многоэтажного жилого дома на улице Гапцахская произошел взрыв газа. Потом начался пожар. В результате пострадала женщина, — сообщил источник агентства.

Помимо разрушений в жилом доме, осколками взрыва повреждены припаркованные рядом автомобили.

В мэрии заявили, что многоэтажка еще не была введена в эксплуатацию.

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Происшествия

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