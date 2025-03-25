В Махачкале произошел взрыв газа в многоэтажке, есть пострадавший

В Махачкале в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, повлекший за собой пожар. Об этом сообщили оперативные службы города. В результате инцидента пострадал один человек, пишет ТАСС.

— Предварительно, в квартире многоэтажного жилого дома на улице Гапцахская произошел взрыв газа. Потом начался пожар. В результате пострадала женщина, — сообщил источник агентства.

Помимо разрушений в жилом доме, осколками взрыва повреждены припаркованные рядом автомобили.

В мэрии заявили, что многоэтажка еще не была введена в эксплуатацию.