В Махачкале произошел взрыв газа в многоэтажке, есть пострадавший
В Махачкале в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, повлекший за собой пожар. Об этом сообщили оперативные службы города. В результате инцидента пострадал один человек, пишет ТАСС.
— Предварительно, в квартире многоэтажного жилого дома на улице Гапцахская произошел взрыв газа. Потом начался пожар. В результате пострадала женщина, — сообщил источник агентства.
Помимо разрушений в жилом доме, осколками взрыва повреждены припаркованные рядом автомобили.
В мэрии заявили, что многоэтажка еще не была введена в эксплуатацию.
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