Чемпионство Малинина и Лью, как единство и борьба противоположностей

Американские фигуристы завоевали две трети золота на домашнем чемпионате мира

Мэдисон Чок и Эван Бейтс на чемпионате мира 2017.. Фото: взято с сайта wikimedia.org/David W. Carmichael

Завершившийся в Бостоне чемпионат мира по фигурному катанию стал триумфом хозяев льда. Американцы завоевали три золотые медали: Алиса Лью и Илья Малинин в одиночном катании, плюс ожидаемая победа танцоров Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. «Реальное время» анализирует итоги чемпионата мира, который, возможно, станет последним, в которых не участвовали бы российские фигуристы

Не плачь, Алиса! Ты — чемпионка!

Американка Алиса Лью стала победительницей на домашней арене, улучшив результат чемпионата мира в Бостоне 2016 года, когда ее соотечественница Эшли Вагнер стала вице-чемпионкой, уступив только Евгении Медведевой. Сейчас россиянок нет, хотя параллели наполовину армянки по национальности Медведевой с нынешним лидером российской фигурки Аделией Петросян напрашиваются сами собой. Поэтому сравнение результатов Бостона 2016 и 2025 годов непрезентативное, но мы рассмотрим результат Лью в другой плоскости.

Успешно дебютировав во взрослом фигурном катании, став чемпионкой страны, седьмой на Олимпиаде и третьей на чемпионате мира 2022 года, Лью решила закончить в свои тогдашние 16 с половиной лет. За время отдыха она погрузнела, и пропала из фигурного катания, не выступая с 2022 года даже на национальных чемпионатах. Пока не решила в прошлом году вернуться...

Алиса Лю выступает с короткой программой на чемпионате мира 2022 года. взято с сайта wikimedia.org/Phantom Kabocha

Триумфальное возвращение Лью вызывает интерес даже в историческом контексте. С ним сравнима, пожалуй, только история Елены Водорезовой, которая дебютировав на международных стартах в 12 лет, практически пропустила три года, не выходя на лед в период от 16 до 18 лет. Иными словами, уходила еще девочкой, вернулась девушкой. Что касается свежих примеров, то там пропуск не выглядел столь критичным. Щербакова сломала ногу будучи девочкой, какой она оставалась и при возвращении на лед. Елизавета Туктамышева свою травму получила уже будучи сформировавшейся девушкой, правда, еще не Императрицей.

Но у них не было такого же отсутствия тренировочной практики, как сейчас у Лью, которая не только не соревновалась, а даже коньки не надевала во время отдыха. Близким по критичности к перерыву Лью выглядит год вне льда у парника Юрия Ларионова, ныне тренирующего в Казани. Он пошел служить в армию и провел 12 месяцев реально в сапогах, а не в спортроте, видя лед только в холодильнике. Тем не менее через год смог дебютировать с партнершей на Олимпиаде-2010.



Удар по генетике

Вся предыдущая история фигурного катания как бы подсказывает, что нельзя войти в одну воду дважды, выступая в теле девочки, а затем сформировавшейся девушки, побеждая соперниц и пубертат. Алиса Лью доказала, что можно. Она вернулась совсем другой, как обещал персонаж фильма «Обыкновенное чудо» своей возлюбленной, внучке кузнеца. Алиса вернулась в укор нашим многочисленным скороспелкам-скорострелкам, которые монетизируют свое недавнее чемпионское прошлое, не отходя далеко ото льда, но и не выходя на него в профессиональных стартах. Более того, победа Лью это и серьезный удар по спортивной медицине и генетике.

Алиса Лью это не просто американская китаянка. Ее родители бежали из Поднебесной после китайской перестройки, не завершившейся развалом страны, как у нас. Родили в США пятерых детей, каждого из них по весьма странной формуле, когда функции отца выполняли неизвестные доноры яйцеклеток, а роль мамы — суррогатные тети. Получилась семья, не скрепленная единокровными и единоутробными детьми, но дело не в этом.

Легко объяснять чемпионство того же Ильи Малинина, успешные карьеры их соотечественника Энтони Пономаренко, казахстанца Михаила Шайдорова, грузинки Дианы Дэвис их спортивными генами. Что касается Лью, то у нее получился некий синтез. Ее нынешняя победа это вызов генетике как науке, лишний плюс в пользу тех, кто утверждал, что «генетика — продажная девка империализма», и что «бытие определяет сознание».

Илья Малинин из США выступает в короткой программе среди мужчин на Skate Canada-2024 в Галифаксе, Новая Шотландия. взято с сайта wikimedia.org/SpiritedMichelle

Еще в советские времена был яркий пример, как праправнучка императора Николая Первого стала во время Великой Отечественной войны ветераном тыла, а затем мастером спорта по мотоспорту. Речь идет о Наталье Андросовой (Искандер), которая имела все права называться принцессой, но советское бытие последовательно привело ее в цирк и мотоциклетный спорт. Бытие Алисы привело ее на лед, затем на условный диван и сейчас на высшую ступень пьедестала почета.



Провал Губановой

Если говорить об интересующих российских болельщиков спортивных событиях, то начнем с оглушительного провала Анастасии Губановой в короткой программе. 28-е место 22-летней фигуристки не позволило ей отобраться в произвольную программу, куда попадают 24 спортсменки, более того, со своими баллами Губанова стала 17-й среди представительниц Европы. Вспомним, что Губанова чемпионка (2023-й) и вице-чемпионка Европы (2024—2025). Погружаться на такое дно из действующих фигуристов удавалось только французу Кевину Аймозу, который с 4-го места в 2019 году падал на 26-е в 2020-м, а с 4-го в 2023-м на 31-е год спустя. Для воспитанницы российской школы фигурного катания позор оказаться в моменте ниже, чем Александра Фейгин (Болгария), Линнеа Седер (Финляндия), Мида Варякойите (Литва), попавших в произвольную программу. Всякое может быть, включая травмы и черный день. Рядом с Губановой в турнирной таблице была Ливия Кайзер из Швейцарии, которая на предпоследнем чемпионате Европы финишировала четвертой. Но Кайзер переживала, все-таки попав в произвольную программу, а Губанова...

Анастасия Губанова во время произвольной программы на чемпионате мира 2022 года. взято с сайта wikimedia.org/Phantom Kabocha

Номинальная грузинка Губанова на четырех чемпионатах России стабильно занимала место в десятке сильнейших. И поначалу полностью оправдывала ожидания грузинской федерации. Сейчас — первый прокол. Рядом с ней деградирует ее ровесница, экс-москвичка Екатерина Куракова, которая котировалась пониже. Она на чемпионатах России выступала дважды, однажды финишировав в десятке и дважды на чемпионатах Европы став четвертой. Сейчас очевидна деградация. Еще один пример: на недавнем чемпионате мира среди юниорок София Титова (ныне Армения) заняла только 20-е место.

Это в целом бьет по статусу российской школы фигурного катания. В итоге в Европе страны, где не развито фигурное катание, готовы пополнять составы любыми желающими, а не нашими фигуристками. Сразу две номинальные немки выступали за Румынию (Юлия Саутер) и Азербайджан (Наргиз Сулейманова) в том числе потому, что зарубежные федерации не видят разницы между результатами спортсменок. За Болгарию выступала названная выше Фейгин из Израиля, которую в сборной ее родины заменила экс-москвичка Мария Сенюк, ранее тренировавшаяся у экс-казанского тренера Вазгена Азрояна. В 2019 году он отзывался о подопечной в интервью нашему изданию: «Прямо сейчас готовлюсь к старту одной из своих учениц на традиционном турнире NRW Trophy в немецком Дортмунде. Зовут ее Мария Сенюк, это дебют 14-летней девочки на международных юниорских соревнованиях, где она будет представлять Израиль. Перспективная одиночница, с арсеналом из всех тройных прыжков».

Гургенидзе не сможет заменить Губанову на Олимпиаде

Для понимания: Губанова и Куракова — ровесницы Алины Загитовой. А сейчас они в возрасте, в котором будет поколение Камилы Валиевой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой на момент, когда Россию должны вернуть на международные соревнования. Но уже без них: при выращивании наших золотых, бриллиантовых девочек оказалось, что они все скороспелки-скорострелки. В России полностью разучились готовить сильных женщин-одиночниц, за исключением Туктамышевой. Недавно в прокат вышел фильм «Роднина», когда его героиня, Ирина Константиновна, на чемпионатах страны в одиночку боролась с парами, составленными из школьниц Мариной Пестовой, Мариной Черкасовой, погибшей в недавней авиакатастрофе Инной Волянской. И сейчас на один случай, когда фигуристку удается реанимировать после пубертата, как было на чемпионате мира 2019 года, когда Алина Загитова выиграла золото, а Евгения Медведева стала бронзовым призером, приходится с пяток, когда пубертат убивал дальнейшее продолжение карьеры.

В контексте Губановой, российских любителей фигурного катания еще интересует судьба сборной Грузии, которая в перспективе может претендовать на медали олимпийского командника. Парники Анастасия Метелкина и Лука Берулава (бывший партнер казанской фигуристы Алины Бутаевой) финишировали четвертыми. Они уже становились чемпионами мира среди юниоров, и бронзовыми призерами чемпионата Европы. Продолжает прогрессировать Ника Эгадзе (4-е место «на Европе», 9-е «на мире»), танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин (10-е место «на мире»). И на подходе казанская фигуристка Инга Гургенидзе (пятая на Юношеской олимпиаде 2024 года, шестая на юниорском чемпионате мира нынешнего). Но, увы, возрастные ограничения бьют по ее перспективам стартовать на Олимпиаде да и в целом на взрослых соревнованиях. На дебют можно рассчитывать только в 2027 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В контексте командников... Чемпионат мира в США снова напомнил о заметных перспективах фигуристов Казахстана. Страна и ранее принципиально не пользовалась приглашениями. Бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена вырастили самостоятельно, серебряного призера чемпионата мира 2019 года Элизабет Турсынбаеву вели с детского возраста, и дебют 14-летней москвички на юниорском чемпионате мира состоялся уже в составе сборной Казахстана. Открытие последнего сезона — вице-чемпион мира Михаил Шайдоров — это тоже национальный продукт. У него было серебро юниорского чемпионата мира 2022 года, где он уступил только американцу Илье Малинину. Все ровно так, как произошло сейчас в Бостоне.

Но взлет Малинина в мужскую элиту напоминал вертикальный, а Шайдоров вверх карабкался. Зачастую на подобном пути спортсмены соскальзывают вниз, как, допустим, его партнер по сборной Рахат Бралин. Тренируясь в Академии Плющенко, непосредственно у бывшего наставника из Казани Ксении Ивановой (первый тренер Камилы Валиевой), Бралин в какое-то время создавал конкуренцию, но дальше Шайдоров катался в одиночестве.

Минус Россия и Китай

У Шайдорова получилось, он дважды, будучи четвертым на Универсиадах, пятым на прошлогоднем финале Гран-при, наконец выиграл в этом году чемпионат четырех континентов. Не надо забывать об этом турнире, как и о азиатских соревнованиях, таких же важных для Казахстана, как для нас чемпионаты Европы, тем более что конкуренты — японские и корейские фигуристы — сейчас в тренде.

По одиночницам у Казахстана появилась Софья Самоделкина — бронза на Универсиаде нынешнего года и 14-е место на чемпионате мира. Но очевидны проблемы в парах, которых нет вообще, и в танцах. В танцах был эксперимент, когда за сборную приглашали Федора Варламова (его дедушка Виктор Варламов, уроженец Казахской ССР, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионатов мира по конькобежному спорту). Он, на тот момент первый партнер Дианы Дэвис, катался за Казахстан с Анной Шнайдер. Но ничего не получилось, Варламов вернулся в Россию, и на прошлогоднем чемпионате страны занял предпоследнее, 14-е место на ЧР с Варварой Курносенко. Для нынешнего Казахстана и это было бы неплохо: с перспективой попасть на олимпийский командник.

Михаил Шайдоров из Казахстана во время короткой программы мужчин на Skate Canada-2023. взято с сайта wikimedia.org/SpiritedMichelle

Тем более что не будет в олимпийском команднике ни россиян, ни Китая. После домашней Олимпиады, где Китай выиграл золото в парном катании, благодаря Суй Вэньцзинь и Хань Цун, у Поднебесной все просто отвратительно в фигурном катании. У них в этом сезоне не было парников на чемпионатах мира среди взрослых и юниоров. Сейчас федерация создала новую пару Суй Вэньцзинь с Ли Цзэнем, но это уже не история олимпийского дебюта. Максимум ЧМ-2026, если отберутся. У мужчин нет ни одного, кто мог бы сравниться с предыдущими лидерами Янь Хань или Цзин Боян, у женщин уже давно нет никого.

Недавно китайские селекционеры рыскали по миру, чтобы пополнить составы сборных страны для участия в домашней Олимпиаде, и американка Гу Айлин завоевала для родины свое матери две золотые медали. Среди натурализованных американские фигуристки Эшли Лин и Беверли Чжу, плюс баскетболист Кайл Андерсон, украинка Гу Мейлинь (художественная гимнастика). Что касается Лью, то не являющийся биологическим отцом, но вырастивший ее мужчина запретил девушке выступать за Китай. Кстати, находился он на тот момент в Новой Зеландии, как и еще один китайский «потеряшка» Дуэйн Ли, одиночник, который сейчас выступает за сборную Новой Зеландии.





