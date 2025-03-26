Жителя Казани арестовали за теракт на Горьковской железнодорожной станции

Фото: Динар Фатыхов

Вахитовский суд Казани заключил под стражу жителя города, подозреваемого в совершении преступления по статье «Призывы к террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма». Об этом сообщили в пресс-службе.

Казанец в марте 2025 года в составе группы лиц совершил поджог стойки коммуникационной перегонной связи и пытался взломать релейный шкаф на Горьковской железной дороге.

В феврале текущего года он приобрел самодельное оружие в неустановленном месте. В марте вместе с группой лиц совершил теракт, будучи несогласным с политикой России по проведению СВО на территории Украины и в интересах украинских военных.

Учитывая тяжесть и обстоятельства преступления, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи полагают, что подозреваемый может скрыться от следствия или оказывать давление на других участников дела.

Рената Валеева