На автосвалке в Казани произошел пожар: найдено тело погибшего

Фото: Динар Фатыхов

В Казани, на свалке битых автомобилей по проспекту Амирхана, 105/3, произошел пожар, в результате которого повреждены три грузовых и двадцать легковых автомобилей. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили тело погибшего человека в сгоревшей «Газели».

предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану