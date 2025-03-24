На автосвалке в Казани произошел пожар: найдено тело погибшего
В Казани, на свалке битых автомобилей по проспекту Амирхана, 105/3, произошел пожар, в результате которого повреждены три грузовых и двадцать легковых автомобилей. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили тело погибшего человека в сгоревшей «Газели».
- Дознаватели и следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили «Реальному времени», что «возможен криминал».
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