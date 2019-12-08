Башкирская неделя: Шевчук и Хабиров, обворованный «Салават Юлаев» и помощь вахтовикам

Ключевые события уходящей недели в Башкортостане

На уходящей неделе Радий Хабиров встретился с Юрием Шевчуком, поддержал вахтовиков и вернул снегоходы в парк «Иремель». ХК «Салават Юлаев» между тем получил надежду на компенсацию ущерба в 2 млн рублей, а «Почта России» построит под Уфой логоцентр за 1,5 млрд. Подробнее — в материале «Реального времени».

Приезд Шевчука

Знаменитый музыкант из Уфы Юрий Шевчук приехал в столицу Башкирии с концертами. Заодно лидер ДДТ успел встретиться и с главой республики Радием Хабировым, обсудив с ним вопросы культуры, гражданского общества и планы группы.

Любопытно, что за день до выступления Юрия Юлиановича во время проверки сцены кто-то включил систему пожаротушения на концертной площадке. Сцена и аппаратура оказались залиты водой.



Ущерб «Салавата Юлаева» на 2 млн рублей

В Уфе осудили предпринимателя, устанавливавшего системы безопасности на «Уфа-Арене». Суд решил, что бизнесмен смошенничал, чем нанес ущерб хоккейному клубу «Салават Юлаев» на 2 млн рублей.

Мужчина получил 2 года условно и обязан возместить ущерб. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким.



В Уфе осудили предпринимателя, устанавливавшего системы безопасности на «Уфа-Арене». Фото gorobzor.ru

Хабиров взялся за вахтовиков

Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание на вахтовиков из Башкирии, застрявших во Владивостоке. Он объявил о финансовых нарушениях в компании «Уфанефтемаш», отправившей рабочих на Дальний Восток.

«Башлык» обещал следить за ситуацией и оказать вахтовикам посильную помощь. Он отметил, что каждый месяц из республики на вахту отправляются более 100 тысяч человек.



Логоцентр «Почты России» за 1,5 млрд рублей

«Почта России» планирует построить возле уфимского аэропорта логистический центр. Проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Ожидается, что в результате будет создана 1 тысяча рабочих мест.



Проект логоцентра оценивается в 1,5 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Федеральные интересы башкир

Созданная Федеральная национально-культурная автономия башкир получила нового руководителя. Председателем организации выбрана сенатор Лилия Гумерова.

Автономия создана для защиты интересов башкирского народа на уровне страны.



Уфу и Казань вновь соединит железная дорога

Завтра между Казанью и Уфой будет восстановлено железнодорожное сообщение. С 9 декабря начинает курсировать беспересадочный вагон. Перевалочным пунктом станет Ульяновск. В одну сторону поездка будет занимать 20 часов, в другую — 21 час.

Отметим, что власти республики заинтересовались нелегальными перевозчиками на «Ларгусах». Один из популярных маршрутов — ночной рейс в Казань.



Хартикайнен выбыл из «Салавата» до конца года

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен не сможет выступить за уфимцев до конца 2019 года. Главный тренер клуба Николай Цулыгин рассказал, что один из ключевых игроков команды пополнил ее лазарет.



До Нового года Хартикайнен не сможет встать в строй из-за травмы. Фото gorobzor.ru

Мост из «Вечного зова», снегоход на Иремель и дорога в Прикамье

Власти Башкирии сохранят деревянный мост в Белорецке, который засветился в телефильме «Вечный зов». Решено законсервировать объект и провести все необходимые изыскания. Позже будет разработан проект реконструкции уникального сооружения.

Радий Хабиров разрешил кататься на снегоходах по парку «Иремель». Он подписал постановление, которое устанавливает цену в 350 рублей за использование техники на этой территории.

Дорога, соединяющая Башкирию и Пермский край, открылась на уходящей неделе. Трасса с названием «Обход Куеды» протяженностью 3,3 км потребовала 660 млн рублей из бюджета.

