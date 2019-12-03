Открылось движение по новой дороге, связывающей Пермский край и Башкирию
В Пермском крае открылось движение по новой автодороге «Обход Куеды», которая связывает регион с Башкирией и выводит транспортный поток в Оренбуржье и к границе с Казахстаном.
Помимо этого, новая дорога обеспечивает безопасность на пересечении железнодорожной линии Казань — Екатеринбург (Горьковская железная дорога).
Протяженность новой дороги составляет 3,3 км. Ее начали строить летом прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость новой дороги превысила 660 млн рублей.
Также в районе поселка Куеда установлены два комплекса фотовидеофиксации и пункт автоматического весогабаритного контроля транспорта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Всего в этом году на развитие дорожной инфраструктуры в бюджете Пермского края предусмотрено 16,1 млрд рублей. В планах отремонтировать порядка 800 км дорог, в том числе около 100 км — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России хочет перенести строительные и управленческие ресурсы со стройки скоростной платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на создание дороги М-12 «Москва — Казань».
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