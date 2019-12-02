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Нападающий «Салавата» Хартикайнен больше не сыграет в этом году

21:05, 02.12.2019
Нападающий «Салавата» Хартикайнен больше не сыграет в этом году
Фото: hcsalavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен пропустит остаток матчей в 2019 году из-за травмы. Об этом после игры с «Йокеритом» (2:3) сообщил главный тренер уфимцев Николай Цулыгин.

— Что известно по состоянию травмированных?

— Очень печально. До нового года Хартикайнен не вернется, Хохряков тоже, — заявил Цулыгин.

Напомним, в игре против «Трактора» (2:4) Хартикайнен получил травму после попадания шайбы в лицо.

СпортХоккей Башкортостан
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