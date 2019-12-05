Главой Федеральной национально-культурной автономии башкир стала сенатор Лилия Гумерова

Председателем Федеральной национально-культурной автономии башкир избрана председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Выборы состоялись на учредительном съезде организации.

Цель создания Федеральной национально-культурной автономии башкир — выражение интересов башкирского народа на российском уровне. Съезд был инициирован региональными национально-культурными автономиями башкир. Форум собрал более 50 делегатов и представителей, в том числе из Татарстана.

«Уверен, что Федеральная национально-культурная автономия башкир будет играть очень важную объединяющую роль. Территория у нас большая, и башкиры раскиданы по всей стране. Если даже взять ряд сибирских регионов, то там становление советской нефтяной отрасли стало возможным благодаря труду многих нефтяников — выходцев из республики. Судьба раскидала нас так далеко, что сейчас мы собираем осколки», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров.