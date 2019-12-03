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В Башкирии суд взыскал с обманувшего ХК «Салавт Юлаев» предпринимателя более 2 млн рублей

10:59, 03.12.2019
В Башкирии суд взыскал с обманувшего ХК «Салавт Юлаев» предпринимателя более 2 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Советский райсуд Уфы признал 50-летнего предпринимателя виновным в мошенничестве при выполнении подряда для хоккейного клуба «Салават Юлаев». Мужчина получил 2 года условно и обязан возместить ущерб более чем на 2 млн рублей.

В 2016 году директор ООО «СКБ» заключил с «Салаватом» договор на поставку и монтаж систем видеонаблюдения для «Уфа-Арены». Однако установленное оборудование не соответствовало техническим характеристикам, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Ущерб ХК «Салавт Юлаев» оценили более чем в 2 млн рублей.

Вину подсудимый не признал.

Отмечается, что надзорное ведомство намерено обжаловать приговор как слишком мягкий.

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