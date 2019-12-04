Хабиров пообещал проследить за ситуацией с застрявшими во Владивостоке вахтовиками из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о финансовых нарушениях в компании «Уфанефтемаш», направившей вахтовиков во Владивосток. Он пообещал проследить, чтобы руководители предприятия «понесли ответственность».

«Мне уже докладывают, что нарушения финансовой дисциплины там действительно есть — люди месяцами не получают заработанное. А трудятся тяжело, работают на судостроительном комплексе», — написал глава республики в соцсетях.

Хабиров отметил, что ежемесячно из Башкирии уезжают на вахту более 100 тысяч человек и призвал носить на руках тех предпринимателей, которые создают рабочие места в республике.

Напомним, что проблема вахтовиков актуальна для Башкирии, и глава РБ уже не раз призывал решить ее, предоставив достойную работу в республике.

Напомним, что в прошлом году татарстанские вахтовики из-за долгов по зарплате начали забастовку на Русском месторождении «Роснефти» на Ямале. Общая сумма долга достигла 2 млн рублей.