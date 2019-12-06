В Башкирии «Почта России» построит современный логистический центр с тысячей рабочих мест

«Почта России» намерена открыть в Уфе современный логистический центр поблизости с аэропортом. Центр откроет тысячу новых рабочих мест для населения.

Для строительства центра необходимо более 7 га. Общая площадь строений составит 15 тыс. кв. метров. Современный центр будет контролировать, принимать, хранить, сортировать и осуществлять пересылку почтовых отправлений. Там будет располагаться зона интернет-логистики (фулфилмент), где будет происходить сборка заказов из интернет-магазинов, что позволит сократить сроки доставки заказов жителям республики, сообщает tatcenter.ru

Центр планируют открыть в марте 2021 года, там будет создано около 1000 новых рабочих мест. На реализацию программы уйдет 1,5 млрд рублей.

Ранее Ozon запустил в Татарстане программу развития логистики совместно с малым и средним бизнесом.