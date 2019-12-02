Железнодорожный маршрут Казань — Уфа откроется через неделю

Госкомитет РБ по транспорту сообщил, что прямое железнодорожное сообщение между Казанью и Уфой откроется 9 декабря. Для этого будут курсировать беспересадочные вагоны.

Из столицы Башкирии такие вагоны будут выезжать по нечетным дням. Отправляться они будут в 11.57 в составе поезда № 347Й «Уфа — Санкт-Петербург». Далее в Ульяновске вагон присоединят к поезду № 125Й «Самара — Казань». Прибытие намечено на 6.20. Время в пути составит 20 часов 23 минуты, отмечается в сообщении ведомства.

Из Казани в Уфу вагон будет отправляться вечером по четным дням. Он будет выезжать в 21.20 в составе поезда № 125Г «Казань — Самара». В Ульяновске его прицепят к поезду 392У «Москва — Челябинск». Прибытие в Уфу по расписанию — в 20.29. Время в пути составит 21 час.

Напомним, в 2017 году запуск прямых поездов из Уфы в Казань признали нерентабельным. Еще в сентябре сообщалось, что железнодорожное сообщение между городами планируется восстановить.