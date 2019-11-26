Минниханов пригласил президента Узбекистана в Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте.

В ходе беседы были предметно обсуждены многие вопросы, касающиеся развития экономического сотрудничества Узбекистана с Татарстаном.

«Эта поездка придала очень важный импульс нашему сотрудничеству. У нас хорошие темпы роста взаимного товарооборота. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Для нас всех важен обмен делегациями, изучение возможностей друг друга, следует работать над увеличением объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг», — отметил президент Татарстана.

Также Минниханов пригласил Мирзиеева посетить РТ в рамках визита в РФ, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, ранее Минниханов посетил новый корпункт ТНВ в Узбекистане.