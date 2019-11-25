Рустам Минниханов встретился с узбекистанскими татарами

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Самарканд с рабочим визитом. Сразу после прибытия он отправился на встречу с активом татарских общественных организаций Узбекистана.

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы республики, на сегодняшний день в Узбекистане примерное количество татар достигает 300 тыс. человек, это около 1% всего населения страны. Самые крупные диаспоры татар Узбекистана проживают в Ташкентской и Самаркандской областях.

Завтра, 26 ноября, в Самарканде планируется открытие новой линии сборки грузовых автомобилей КАМАЗ. В мероприятии примет участие Рустам Минниханов.

Также запланирована встреча президента РТ с заместителем премьер-министра Узбекистана Элёром Ганиевым. Она пройдет в рамках делового форума «Татарстан — Узбекистан».

В составе республиканской делегации прибыли заместитель премьер-министра республики — председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, помощник президента РТ Радик Гиматдинов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев, а также руководители промышленных компаний Татарстана — ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», АО «Группа ГМС», АО «Химград», АО «Татспиртпром».