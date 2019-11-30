Исследование: каждого пятого жителя Татарстана уберег от коррупции размер запрашиваемой взятки

21,7% жителей Татарстана признались, что не дают взятки, потому что они им не по карману. Об этом говорится в результатах исследования, озвученных на брифинге представителем Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Эльвирой Юрасовой.

Еще 40,2% респондентов считают, что проблему, волнующую человека, было возможно решить и без взятки. 27,2% татарстанцев принципиально не дают взятки чиновникам, а 11% испугались уголовной ответственности или не смогли подобрать удобного случая.

В целом же порядка 8,5% жителей Татарстана в течение последнего года так или иначе попадали в различные коррупционные ситуации.

В исследовании, посвященном коррупции, приняли участие порядка 600 татарстанцев из всех районов республики — с помощью составленной репрезентативной выборки были определены респонденты разного возраста, пола, уровня образования и места жительства. Опрос проводился подготовленными интервьюерами методом личных интервью. Подробнее об исследовании — в материале «Реального времени».