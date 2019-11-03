Башкирская неделя: «старички» и «новые парни» правительства, бизнес друга Хабирова и дефицит бюджета

Ключевые события уходящей недели в Башкортостане

На уходящей неделе глава Башкирии Радий Хабиров утвердил состав правительства республики, оставив за собой кресло премьера. Одним из двух первых вице-премьеров назначен Андрей Назаров, чья компания вошла в число самых надежных застройщиков по версии Forbes. В Уфе пропали отец и двое его сыновей. Сейчас их ищут волонтеры и правоохранители. Расстроили болельщиков футболисты «Уфы» и хоккеисты «Салавата Юлаева». Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Новое правительство РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров, наконец, вынес решение по составу правительства. Как и предсказывало «Реальное время», «башлык» не стал передавать кому-либо обязанности премьера. Он сохранил пост председателя правительства за собой. Таким образом, Хабиров занимает три поста, поскольку на прошлой неделе он возглавил реготделение «Единой России».

Должности первых вице-премьеров получили Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов. Также назначены семь вице-премьеров, среди них трое новичков — Фанур Ягафаров, Ирек Сагитов и Рустам Муратов.

Кроме того, Хабиров объявил о структурных изменениях в правительстве РБ. Теперь исполнительную власть составляют 14 министерств, 11 госкомитетов, четыре управления, одно агентство и одна инспекция.



Человек из Forbes

Любопытно, что на неделе группа «Гранель», основателем которой является Андрей Назаров, попала в топ самых надежных застройщиков от журнала Forbes. Издание рассказало историю превращения местечковой компании с корнями из Сибая в крупного игрока строительного рынка не только Башкирии, но и Подмосковья. При этом журнал намекает, что не последнюю роль в успехах группы сыграла дружба бизнесмена с сегодняшним главой РБ Радием Хабировым.



Андрей Назаров получил должность первого вице-премьера. Фото bashinform.ru

Рост НИПИ «Петон»

Успехами может похвастаться не только компания Назарова. Так уфимский НИПИ НГ «Петон» пять попал в число самых быстрорастущих компаний страны. В рейтинге РБК предприятие заняло второе место.



«Башкирская Бонни»

Сбежавшая с миллионами кассирша из Салавата Луиза Хайруллина признала вину на очередном заседании суда по продлению ее ареста. «Башкирская Бонни» начала сотрудничать со следствием.



Игра «Уфы»

На минувшей неделе ФК «Уфа» вылетел из Кубка России, проиграв на выезде ЦСКА со счетом 0:1. При этом накануне клуб сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на уфимском стадионе и завершилась со счетом 1:1. Через неделю дружине Вадима Евсеева предстоит сыграть на выезде с «Оренбургом» на стадионе «Газовик».

Между тем появилась информация, что «Уфа» платит болельщикам за посещение матчей. Гендиректор клуба Шамиль Газизов рассказал, что стало источником таких слухов. По его словам, партнер команды выкупил один из секторов стадиона и проводит там флешмобы, участие в которых оплачивается.



ФК «Уфа» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Фото fcufa.pro

Разгром СЮ

Неудачи преследуют и хоккейный клуб «Салават Юлаев». В четверг его разгромило московское «Динамо». За два периода москвичи забросили в ворота уфимцев четыре шайбы и только в третьем сами пропустили одну. До этого СЮ проиграл ХК «Сочи». В следующее воскресенье уфимский клуб будет принимать у себя «Динамо» из Минска.



Бюджет Башкирии

Дефицит бюджета РБ в 2020 году составит 20 млрд рублей. Согласно проекту бюджета республики, доходы прогнозируются на уровне 194 млрд рублей, а расходы — 216,2 млрд. При этом спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев отметил, что «дефицит в полном объеме обеспечен источниками покрытия».



Первый снег

В Башкирии выпал первый снег. Жители республики стали выкладывать в соцсетях снимки белого покрова, появившегося на улицах. В их числе оказался и глава РБ Радий Хабиров. Власти Уфы отчитались о готовности к зимнему периоду.



Власти Уфы отчитались о готовности к зимнему периоду. Фото glavarb.ru

Пропавшие уфимцы

В прошлую субботу в Уфе пропал мужчина и двое его сыновей. Всю неделю их ищут полиция, волонтеры, следователи и даже водолазы. Автомобиль обнаружили в лесопосадки Калининского района. Водолазы обыскали дно близлежащей реки. Однако никаких зацепок пока нет.



Банкиры должны вернуть 5,5 млрд рублей

АСВ потребовало от руководителей башкирского «Уралкапиталбанка» 5,5 млрд рублей. Агентство подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности членов совета директоров и правления банка.



«Изгелек» взял паузу

Близкий к первому президенту Башкирии Муртазе Рахимова фонд «Изгелек» приостановил свою деятельность. Руководитель фонда Рауфа Рахимова сообщила, что до 2020 года не будут приниматься новые подопечные. Будет продолжаться работа с детьми, о которых уже заботится фонд.

«Каждый ребенок, каждая мама, их боль проходили через наше сердце, и мы, если честно, немного выдохлись, устали, нам нужен перерыв. Возможно, вы нас осудите, возможно, мы вернемся в новом формате», — написала Рахимова.

