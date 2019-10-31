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«Салават Юлаев» крупно уступил московскому «Динамо»

22:04, 31.10.2019
«Салават Юлаев» крупно уступил московскому «Динамо»
Фото: dynamo.ru

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ крупно проиграл московскому «Динамо» — 1:4.

К началу третьего периода хозяева площадки вели со счетом 4:0, когда уфимцам удалось распечатать ворота соперника. Единственную шайбу «Салавата Юлаева» в матче забросил защитник Григорий Панин, проводивший свой 450-й матч в чемпионатах КХЛ.

«Динамо» Москва — «Салават Юлаев» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Голы:
1:0 — 16 Кулемин (Моисеев)
2:0 — 23 Яшкин (Миронов, Тарасов)
3:0 — 36 Тарасов (Шипачев, Яшкин)
4:0 — 38 Полыгалов (Брюквин, Лямин)
4:1 — 41 Панин (Кугрышев, Сошников)

СпортХоккей Башкортостан
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