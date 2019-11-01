Беглая кассирша Хайруллина признала в суде свою вину

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В Уфе Луиза Хайруллина, обвиняемая в присвоении более 23 млн рублей из банка в Салавате, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.

Ей также продлили меру пресечения в виде ареста, передает ГТРК «Башкортостан».

Кроме того, кассирша рассказала журналистам, что очень хочет домой и «скучает по детям, как и любая мама». На вопрос о трудностях пребывания в СИЗО Луиза ответила коротко: «Нормально, справимся».

Напомним, что в мае 2019 года Луиза Хайруллина пропала вместе с семьей. После ее побега в банке недосчитались более 20 млн рублей. За время розыска женщина стала звездой федерального масштаба. Следствие обнаружило ее на съемной квартире в Казани. Ранее стало известно, что большую часть суммы, которую похитила Хайруллина, ее муж проиграл в букмекерских конторах.

