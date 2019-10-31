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В Башкирии выпал первый снег

07:35, 31.10.2019
В Башкирии выпал первый снег
Фото: соцсети

В ночь на четверг в Башкирии выпал первый снег. Соцсети заполонили фотографии белого покрова.

Власти Уфы отчитались о готовности убрать улицы от снега.

«На текущий момент на улицах города работает более 200 единиц коммунальной спецтехники. Уборка снега также ведется и в ручном режиме. Дорожные рабочие расчищают и обрабатывают тротуары и площадки остановок общественного транспорта», — сообщает пресс-служба мэрии башкирской столицы.

Общество Башкортостан
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