В Башкирии выпал первый снег
В ночь на четверг в Башкирии выпал первый снег. Соцсети заполонили фотографии белого покрова.
Власти Уфы отчитались о готовности убрать улицы от снега.
«На текущий момент на улицах города работает более 200 единиц коммунальной спецтехники. Уборка снега также ведется и в ручном режиме. Дорожные рабочие расчищают и обрабатывают тротуары и площадки остановок общественного транспорта», — сообщает пресс-служба мэрии башкирской столицы.Общество Башкортостан
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