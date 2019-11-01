Доходы Башкортостана на 2020 год оказались меньше расходов на 20 миллиардов

В Государственное собрание Башкортостана внесен проект бюджета на 2020 год. Согласно документу, доходы республики составят 194 млрд рублей, тогда как расходы — 216,2 млрд. То есть дефицит бюджета составит более чем 20 млрд рублей.

Как прокомментировал председатель Государственного собрания Константин Толкачев, нехватка денег — это «работа на перспективу».

— Дефицит в полном объеме обеспечен источниками покрытия, — сказал Константин Толкачев. — Ошибочно считать его наличие негативным показателем. Дефицит означает работу на перспективу. Планирование расходов должно опережать доходную часть даже при ее значительном росте. Это правильный подход. Деньги должны работать, направляться на развитие важнейших сфер народного хозяйства и социальной сферы.

Парламентарий уверен, что озвученные цифры предварительны и, скорее всего, увеличатся.

«Это не окончательные суммы, в ходе дальнейшего рассмотрения законопроекта они будут неоднократно скорректированы. Как правило, такие корректировки проводятся в сторону увеличения. Однако уже сейчас можно предположить, что бюджет следующего года будет значительно больше, чем в текущем. Его основные параметры даже на данный момент более чем на 20 миллиардов превышают соответствующие показатели на момент внесения аналогичного законопроекта в прошлом году», — прокомментировал Толкачев.

Дата проведения общественных слушаний по законопроекту о бюджете станет известна 5 ноября.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии средняя зарплата выросла на 6,4% по сравнению с прошлым годом и составила 36,5 тыс. рублей.