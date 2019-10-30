АСВ потребовало от руководителей башкирского «Уралкапиталбанка» 5,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей уфимского «Уралкапиталбанка». Ведомство рассчитывает взыскать 5,5 млрд рублей.

Заявление направлено в Арбитражный суд Башкирии 25 октября 2019 года, передает РБК.

В числе ответчиков перечислены члены совета директоров и правления банка Хантимеров Э.Ф., Хусаинова У.А., Поляков В.Н., Гафаров Л.Ш., Камилов Д.Ф., Шуваров Р.А., Путенихин М.А., Халиуллин М.З. и Беленкова А.В.

Напомним, что ЦБ отозвал лицензию банка в феврале 2018 года. Позже сообщалось, что балансовая стоимость активов кредитной организации составила 2,54 млрд при долге в 6,51 млрд рублей.

