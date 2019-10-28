Двое детей в Уфе ушли гулять с отцом и пропали без вести

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело в связи с исчезновением отца и двоих его сыновей в Уфе. Об их исчезновении сообщила мать детей.

Мальчики вышли из дома со своим отцом в субботу около 15.00 мск и не вернулись. В настоящее время 37-летнего Артема Мазова, пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Илью ищут полиция и волонтеры.

Дело возбуждено по статье об убийстве.

Следком также опубликовал приметы пропавших: