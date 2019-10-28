Двое детей в Уфе ушли гулять с отцом и пропали без вести
Следком по Башкирии возбудил уголовное дело в связи с исчезновением отца и двоих его сыновей в Уфе. Об их исчезновении сообщила мать детей.
Мальчики вышли из дома со своим отцом в субботу около 15.00 мск и не вернулись. В настоящее время 37-летнего Артема Мазова, пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Илью ищут полиция и волонтеры.
Дело возбуждено по статье об убийстве.
Следком также опубликовал приметы пропавших:
- Приметы Артема Мазова: 37 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, серые ботинки.
- Приметы Ильи Мазова: 8 лет, рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зеленую куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.
- Приметы Вячеслава Мазова: 5 лет, рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, черные джинсы, серые ботинки.
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