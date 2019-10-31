Компании из Башкирии и Татарстана вошли в топ-50 самых быстрорастущих компаний России

Журнал РБК опубликовал рейтинг самых быстрорастущих компаний России. В него вошли уфимский НИПИ НГ «Петон» и казанская «Малая нефтяная компания Татарстана».

Научно-исследовательский институт нефти и газа «Петон» занял второе место в топ-50. По данным РБК, в 2018 году компания из Башкирии получила выручку более 81 млрд рублей. При этом в 2013 году показатель выручки составлял почти 1,9 млрд рублей.

Также на 41-м месте оказалась «Малая нефтяная компания Татарстана», достигшая выручки почти в 10 млрд рублей. Издание отмечает, что МНКТ стала третьей по рентабельности с маржой 23,6%. По этому показателю компания уступила только компании «ЯрГео» и букмекерской конторе Fonbet.

Напомним, что в прошлом году башкирский НИПИ НГ «Петон» стал самой динамично развивающейся компанией по версии журнала «Эксперт».