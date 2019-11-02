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«Уфа» дома сыграла вничью с «Локомотивом»

17:35, 02.11.2019
«Уфа» дома сыграла вничью с «Локомотивом»
Фото: fcufa.pro

«Уфа» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) у себя дома сыграла вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Счет открыли гости, точный удар на 60-й минуте удался португальцу Эдеру. Хозяева смогли отыграться на 72-й минуте матча, Бизяк был точен с пенальти.

После этой ничьей «Уфа» набрала 17 очков и временно поднялась на 8-ю строчку в турнирной таблице.

«Уфа» — «Локомотив» — 1:1 (0:0, 1:1)
Голы:
0:1 — 60, Эдер (Миранчук)
1:1 — 72, Бизяк (с пенальти)

СпортФутбол Башкортостан
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