«Уфа» дома сыграла вничью с «Локомотивом»

«Уфа» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) у себя дома сыграла вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Счет открыли гости, точный удар на 60-й минуте удался португальцу Эдеру. Хозяева смогли отыграться на 72-й минуте матча, Бизяк был точен с пенальти.

После этой ничьей «Уфа» набрала 17 очков и временно поднялась на 8-ю строчку в турнирной таблице.

«Уфа» — «Локомотив» — 1:1 (0:0, 1:1)

Голы:

0:1 — 60, Эдер (Миранчук)

1:1 — 72, Бизяк (с пенальти)