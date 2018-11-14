Полпред ПФО покритиковал Татарстан за высокую смертность от рака

Полпред ПФО Игорь Комаров покритиковал Татарстан за высокую смертность от рака в республике.

По данным Минздрава России, смертность от онкологических заболеваний в Татарстане выросла на 4%. Такие данные привел на совещании по национальным проектам Комаров.

«Это серьезные, самые большие показатели роста в округе. Минздрав обращает внимание на этот факт, притом что серьезные средства вкладываются в здравоохранение и закупку оборудования», — заявил Комаров.

Кроме того, Татарстан раскритиковали за низкую обеспеченность местами в детсадах детей до 3 лет. Особенно остро проблема стоит в Казани и Набережных Челнах, передает корреспондент «Реального времени» с совещания в Доме правительства.

Ранее сообщалось, что строительство нового онкоцентра с радиологическим корпусом в Набережных Челнах и создание онкологического кластера в республике завершится к 2021 году.