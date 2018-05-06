Вавилов Владимир Владимирович

Общая информация

Председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой

Образование:

1975г .- окончил Московский государственный университет

Трудовая деятельность:

С 2003 г. — основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой.

С 2011 г. — председатель наблюдательного совета детского первого хосписа РТ.

С 2013 г. — член Общественной палаты Республики Татарстан.

Член общественного совета при Минздраве РТ и Минсоцзащиты РТ, член экспертного совета при кабинете Министров РТ.

Награжден дипломом «Благотворитель года» с вручением медали «За Благотворительность» (2007 г.), почётной грамотой исполнительного комитета г. Казани (2008 г.), благодарственным письмом президента РТ (2009, 2013 гг.), дипломами в номинации «Мужчина — Благородное Сердце» в городском конкурсе «Женщина года. Мужчина года: Женский взгляд — 2009» (2010 г.), президиума Совета Большой Международной Энциклопедии «лучшие Люди» (2011 г.), получил звание «Почетный гражданин Казани» (2012 г.), награжден благодарностью уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В. Лукина (2012 г.).

Лауреат премии «Человек года» по версии редакции «ДК» (Деловой Квартал) (2014 г.).

Лауреат премии Владимира Высоцкого «Своя колея» (2015 г.).

Медаль Уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать добро» (2015 г.).

Лауреат премии активных граждан «Я — гражданин» в номинации «Благодеяние. За вклад в развитие благотворительной деятельности» (2015 г.).



Лауреат премии президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества РТ.

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