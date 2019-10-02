Казань простилась с Аркадием Курамшиным

11:46, 02.10.2019 21
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня Казань простилась с доцентом Химического института КФУ, известным популяризатором науки, автором ряда интереснейших книг и ведущим передач на радио Аркадием Курамшиным. Церемония прощания с ним прошла в здании химфака КФУ.

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