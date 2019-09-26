Минниханов опубликовал видео урока татарского языка с известным полиглотом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео урока татарского языка с известным российским переводчиком-синхронистом, полиглотом Дмитрием Петровым.

«Полиглот Петров знает 50 языков, в том числе и татарский!» — оставил подпись к ролику Минниханов.



На видео показан фрагмент телепередачи под названием «Татарский с Дмитрием Петровым». За изучение татарского языка взялись телеведущая, реставратор, председатель одного из республиканского госкомитета и чернокожий парень.

Ранее Минниханов в своем послании Госсовету РТ назвал особой задачей властей республики сохранение родных языков. Он отметил, что одной из мер в этом направлении стало создание полилингвальных образовательных комплексов.

