«Она — очень масштабный PR-инструмент»: ждать ли выступления Греты Тунберг в Госдуме?

Эксперты: больше всего природе вредят страны третьего мира, а не те, которые критикуют Тунберг

Известную шведскую экоактивистку, 16-летнюю Грету Тунберг, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и «самый молодой депутат» Василий Власов пригласил выступить в Госдуме. Впрочем, некоторые парламентарии инициативу не поддержали. По мнению одних экспертов, мир наблюдает за спектаклем, который разыгрывается по голливудскому сценарию и об интересантах проекта мы еще узнаем. Другие призывают прислушаться к проблемам, которые подняла юная шведка, а не обсуждать ее личность. Газета «Реальное время» проследила, как выступление 16-летней школьницы в ООН разделило мир на ее противников и сторонников.

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать»

Депутат Госдумы РФ Василий Власов сегодня направил письмо в посольство Швеции в России: «Мне известна обеспокоенность молодежи России о проблемах глобальной экологии и о том, как порой сложно бывает взрослым политикам прийти к компромиссу даже в таких жизненно важных вопросах. Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание. От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату», — написал он.

Впрочем, позднее в Госдуме опровергли, что Грету Тунберг пригласили выступить в нижнюю палату Федерального собрания. Один депутат не может единолично пригласить экоактивистку, заявила зампредседателя комитета по регламенту и организации работы Лариса Шойгу. Председатель комиссии по регламенту и организации деятельности Московской областной думы Николай Черкасов также подчеркнул, что подобные решения принимаются на Совете Госдумы: «Это не частная лавочка». Тем не менее вечером посольство Швеции в России заявило, что передаст письмо Власова школьнице.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление Греты в ООН, заявил, что «проблемы, которая она поднимает, так или иначе находят отражение в международной политике нашей страны, но девочке нужно объяснить, что страны уже делают очень много, чтобы решить данную проблему».

Депутат Госдумы РФ Василий Власов направил письмо в посольство Швеции в России: «От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату», — написал он. Фото duma.gov.ru

Одни искренне верят

Эксперты «Реального времени» прокомментировали ситуацию вокруг выступления 16-летней шведки. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев вполне искренне верит призывам Греты Тунберг:

— Те люди, которые не верят в возможность бескорыстных действий, высоких устремлений, в возможность реальной заботы о планете, реальной борьбы против изменения климата, те ищут двойное дно. Конспирология в России сейчас — вещь популярная. Поверить в высокие мотивы людей часть наших сограждан не хочет, потому что у них самих нет высоких мотивов. Не так важно, как человек говорит, важно, что он говорит и какие это может иметь последствия. Грета, безусловно, сумела привлечь внимание к проблеме. Какую роль играет мама, папа, кто-то еще, Клинтон — мне неинтересно. Мне важен вопрос по существу. Мы будем обсуждать проблемы изменения климата, сохранения планеты, проблемы экологии или будем обсуждать Грету?

Калачев, называя все-таки Грету рупором идей, уточняет, что не она сама эти идеи генерирует. Но если «часть экологического сообщества, к сожалению, профессоров и академиков не слушают, а слушают только эпатирующих девочек — ну, пусть хотя бы так». По признанию руководителя «Политической экспертной группы», некоторые люди для него открылись с неожиданной стороны. «Нетерпимость у многих буквально в крови, это производная от нашей истории. Спокойнее надо ко всему относиться и пытаться слушать, вникать, а не обращать внимание на форму. У нас считают, что люди с какими-то проблемами, физическими, психологическими, должны молчать «в тряпочку», на глаза не показываться». Калачеву все равно, какие у Греты диагнозы. Наоборот, замечательно, если эти диагнозы делают ее настойчивой.

Приглашение Греты Тунберг в Госдуму РФ политолог считает саморекламой в первую очередь депутата Василия Власова, о котором никто не знал. Но больше всего Калачева интересует не это, а получила ли Грета это приглашение? А, может, она и не знает об этом? Политолог уверен, что выступление в Госдуме шведской девочки было бы небесполезным и большим событием.

Другие извлекают выгоду

Журналист, политолог и правозащитник Алексей Мартынов усмотрел в выступлении 16-летней школьницы результат большой игры:

— Она — очень масштабный PR-инструмент, раз уж тема вынесена на одну из самых главных международных площадок, которой является ООН. Другое дело — в чьих он руках. Жалко эту девочку, потому что она не совсем здорова; сильно не образованна, потому что в школу не ходит давно. Ее используют взрослые люди совершенно диким образом, режиссируя такой перфоманс, такое представление в духе фильма «Омен». Это явно указывает, что сценаристы как раз такие — плюс — минус 50, из той молодежи 1970-х — начала 1980-х годов, когда выходили такие фильмы. Там, правда, был мальчик — исчадие ада, а здесь девочка, что еще добавляет драматизма.

Публицист подчеркивает, что «борьба за экологию — очень большой развернутый бизнес. Много есть интересантов, отраслевых групп, государств, которые с удовольствием пользуются этим инструментом. Ни один человек в трезвой памяти и здравом уме не может быть против сохранения природы, снижения экологической нагрузки на окружающую среду от техногенной деятельности человека. Но бороться за это и говорить об этом — вещи абсолютно разные».

По мнению Мартынова, говорят на эту тему те, кто оказывает политическое или медийное давление на определенных политиков или даже государства. А борьба за экологию, за снижение техногенной нагрузки происходит каждый день. «И если бы этого не делали, давно бы мы уже жили, как представлено в разных антиутопиях: пить нечего, дышать нечем. Конечно, это все не так трагично, как пытаются представить все эти люди, явно утрируя».

— Очевидно, мы увидим интересантов в конце этого проекта, а сейчас только начало его развития. Жалко эту девочку, она вызывает ассоциации, связанные с концом света, но, видимо, этого и пытались добиться режиссеры этого перфоманса. Явно, они и ребенка подготовили. Ну, хорошая голливудская работа! А кто такой Власов? Пригласил — молодец. Только зачем шведской девочке наша Госдума? У нее другая работа, — отметил Алексей Мартынов.

Политтехнолог Аббас Галлямов обобщил противоречивые позиции своих коллег:

— У любого масштабного социального явления есть два двигателя — искренняя вера одной части ее последователей и выгода, которую извлекает из нее другая их часть. Это нормально, так было во все времена. Попытка поставить под сомнение искренность первых с помощью указаний на корысть вторых указывает либо на то, что сомневающийся что-то не понимает, либо занимается осознанной контрпропагандой. Которая, скорее всего, тоже носит не совсем бескорыстный характер.

России нечем ответить на эковирус

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что выросло поколение, абсолютно подготовленное к явлению эко-миссии. «Их с детства пугали фильмами-катастрофами, уроками в школе, что мир держится на волоске. Так ли это на самом деле, понятно, вопрос дискуссионный. На протест Греты первыми откликнулись те, кто понимает, как политический ресурс способна аккумулировать шведская школьница».

— Трибуна ООН помогает донести «тихий голос» маленькой девочки до миллионов людей. Уже сегодня мы видим, что «зеленые» партии получают места в «большой пятерке» парламентских партий Германии и Скандинавии. Можно быть уверенным, что 2020—2030 годы станут пиком роста «зеленых» настроений, а кое-где партии эколого-либеральной направленности могут взять власть, объединив под лозунгом «защиты мира» разрозненные группы от ЛГБТ-сообществ до радикальных активистов, — делает предположение об интересантах сценария Илья Гращенков. — Новое поколение выросло в мире, где старые правящие центристские партии — скучны. Увы, в России пока не понимают, что мир и коммуникативные задачи уже изменились, что Грета — это не просто «марионетка Сороса» (даже если он там где-то маячит), что эпоха «новой искренности» требует по-настоящему искренних лидеров, даже если они будут говорить банальности и штампы.

По мнению политолога, молодой депутат от ЛДПР Власов зовет Грету в Госдуму, конечно, понимая, что вряд ли она ответит на приглашение. Это всего лишь ироничная попытка пиара «жириновцев» ответить на европейский эковирус. «А сегодняшние наши политики устарели и злятся, остро чувствуя потерю контроля над ситуацией. Поэтому для них Грета — очередная демонстрация смены эпох, порождающая страх потерять контроль. На кого страну оставить? Не на кого. Своих пророков мы не воспитали, с востока идет радикальный ислам, а с запада — радикальный экологический активизм. Есть повод задуматься и загрустить», — отметил Гращенков.

«Как вы смеете?!», — со слезами на глазах — в ООН

Широкая общественность, особенно в России, о шведской школьнице узнала всего неделю назад, когда Тунберг выступила с эмоциональной речью о надвигающейся, по ее мнению, экологической катастрофе, вызванной изменениями климата, на саммите ООН в Нью-Йорке. Речь ее тут же растащили на цитаты, а выступление, как и сама Грета, разделило людей на два лагеря: одни ее также эмоционально поддержали, другие не менее эмоционально раскритиковали.

Уже долгое время школьница принципиально отказывается ходить по пятницам на учебу, пока государства не начнут в полной мере выполнять Парижское соглашение по климату, устраивая забастовки Fridays for future. Это ее решение, к слову, поддержали тысячи школьников и студентов в разных странах мира, что многими скептиками было расценено, как лишний повод прогулять уроки. Тунберг заявила с трибуны ООН, что своими благонамеренными речами и бездействием политики украли у нее детство. По ее мнению, молодое поколение сегодня начинает понимать, что взрослое поколение политиков их предало: «Как вы смеете?!», — резко бросила она упрек со слезами на глазах собравшейся публике.



Трамп тем же вечером «потроллил» школьницу, назвав ее «очень счастливой девочкой, которую ждет светлое и прекрасное будущее», так, мол, прекрасно это видеть. Фото facebook.com/WhiteHouse

Трамп о Грете: «Очень счастливая девочка, которую ждет светлое и прекрасное будущее»

Иронии выступлению добавило то, что задала она этот вопрос собственно тем, кто и собрался решать экологические проблемы, и в целом верит в то, что глобальное изменение климата может привести к катастрофическим последствиям. Тот же, кто считает проблему высосанной из пальца и видит за ней своеобразное лобби, которое хотело бы получать прибыль на снижении вредных выбросов, ее речь в прямом эфире не слушал.

Например, президент США Дональд Трамп, относящийся к скептикам Греты. Некоторые считают, именно его присутствие в здании ООН и неприсутствие в зале, когда говорила Тунберг, и вызвало ее «эмоционально нестабильную речь»: в кулуарах на телекамеры Грета проводила американского президента испепеляющим взглядом. А сам Трамп тем же вечером «потроллил» школьницу, назвав ее «очень счастливой девочкой, которую ждет светлое и прекрасное будущее», так, мол, прекрасно это видеть. Грета в ответ добавила эту фразу в профиль своего твиттер-аккаунта.

Мяса не ест, в школу не ходит, болеет ОКР

О самой Грете известно примерно год: в августе прошлого года тогда еще 15-летняя девочка (выглядящая, вследствие ли отказа от мяса или каких-либо других болезней, лет на 12) провела одинокий пикет напротив здания шведского парламента. Это тут же привлекло внимание местной прессы, школьница после этого твердо отказалась ходить в пятницу на уроки, в ноябре к этому решению начали присоединяться и школьники по всему миру.

Сторонников у Греты немало. За несколько дней до саммита она стала инициатором климатической забастовки. Фото Leonhard Lenz / wikipedia.org

Многих привлекло к Грете и экологическим проблемам не только то, что она фактически еще ребенок, но и болезни, делающие ее, так или иначе, особенной: от синдрома Аспергера до обсессивно-компульсивного расстройства. Однако даже этот факт разделил и продолжает разделять общественность по всему миру: одни полагают, что ребенку место в школе и вообще «ей следовало бы лечиться», другие, напротив, приветствуют бунт школьницы, которую не смущает то, что «она не такая как все».

Сторонников у Греты немало. За несколько дней до саммита она стала инициатором климатической забастовки, в которой приняли участие более 4 млн людей по всему миру. Родители Тунберг, в мемуарах, пишут о том, что ее болезни помогают в экодвижении, и она чуть ли не видит вредные испарения «собственными глазами». Защитники прав детей, феминистки, радикальные экоактивисты отмечают, что Грета, помимо экологической повестки, одновременно привлекает внимание к «особенным детям» или детям с «особенностями развития». Ее болезни, как и возраст, не помешали школьнице уже побеседовать с экс-президентом США Бараком Обамой и Папой Римским: наблюдатели обращают внимание на то, что с Папой девочка общалась вполне нормально и сдержанно, то есть, эмоции она контролировать умеет. Что в свою очередь вызвало вопросы: была ли ее эмоциональная речь в ООН изначально такой запланированной, или у школьницы произошел эмоциональный срыв?

Некоторые считают Грету Тунберг «пиар-проектом»

Противники Греты, которых тоже миллионы, делятся на тех, кто считает происходящее вокруг нее «массовой истерией», вызванной случайно, и большую часть обвинений возлагают на ее родителей, которые, пользуясь эмоционально нестабильным состоянием девочки, зарабатывают на ней деньги, и впоследствии, мол, у их ребенка могут возникнуть еще более серьезные психические заболевания.

Есть и те, кто уверен, что за Гретой Тунберг стоят по-настоящему влиятельные силы и очень большие деньги. Сторонники «теории заговора» указывают на то, что обычную школьницу не приняли бы на Давосском форуме, куда она в январе этого года прибыла на поезде, и тем более на саммите ООН. Они уверены, например, что и яхта Malizia II, на которой из принципиальных экологических соображений из Швеции прибыла в Нью-Йорк Грета, на самом деле принадлежит Джорджу Соросу (или Хиллари Клинтон), хотя достоверно известно лишь, что яхту предоставил некий «родственник князя Монако». Число статей, объясняющих, почему Грета — это некий PR-проект, за неделю выросло чуть ли не в геометрической прогрессии — уверен в этом, например, и ведущий Владимир Соловьев, считающий, что «идет манипуляция общественным мнением, очевидно, что за этим стоят серьезные бизнес-интересы, и в ближайшее время Грета расскажет о чистых технологиях, перечислив соответствующие компании».

Ее требование запретить добычу углеводородов (в том числе и нефти) противников вообще пугает. Фото rt.rbk.ru

«Маленький Гитлер», «хунвейбины» и «охота на ведьм»

Отказ летать на самолетах (якобы, потому, что самолеты оказывают вредное воздействие на климат) противники Тунберг высмеивают, указывая на то, что стоимость перехода яхты через Атлантический океан далеко не маленькая, а команды яхты обратно добиралась опять же на самолете.

А ее требование запретить добычу углеводородов (в том числе и нефти) противников вообще пугает. Грету называют «маленьким Гитлером», сравнивают с «хунвейбинами», китайскими школьниками, которые вершили Культурную революцию в 1960-х годах и детьми эпохи «охоты на ведьм»: во времена знаменитых Салемских средневековых процессов, например, по указке одной лишь 12-летней девочки казнены были «за связь с Сатаной» десятки ее соседей, обычных мужчин и женщин. Очевидно, главную вину за это «хейтеры» Греты возлагают не на нее саму («она же всего лишь ребенок»), а на взрослых, которые «манипулируют ею как марионеткой»: как это было и в Китае, и в Салеме. И отмечают все большую «инфантилизацию» политики и общественных отношений.

Те, кто считает Грету, напротив, прекрасным символом новой эпохи, напоминают, что она была далеко не первой девочкой на трибуне (мальчиков, почему-то, заметно меньше…). В СССР были известны девочки-активистки, 12-летние Саманта Смит и Катя Лычева, которые общались с президентом США Рейганом и генсеком Юрием Андроповым в целях разрядки международных отношений. В 1990-х на весь мир прогремела 12-летняя Северн Куллис–Сузуки из Канады, тоже выступавшая с речью с трибуны ООН. С просьбой «прислушаться к голосу детей» выступала в ООН и 16-летняя Лора Ханнант. Число таких «Грет» идет в 2000-х годах на десяток: Райан Хрельяк, дочка основателя Greenpeace Эмили Хантер, Отумн Пельтье, защищающая воду аж с пяти лет.

Саманта Смит (в центре) в «Артеке». Июль 1983 года. Фото RIA Novosti archive, image #793152 / Yuryi Abramochkin / CC-BY-SA 3.0

Больше всего вредят страны третьего мира, а не те, которые критикуют Тунберг

Среди разделяющих взгляды Тунберг есть немало экологов, однако некоторые из них все же встревожены нынешней ситуацией, в первую очередь «детским упрощением» сложной проблемы. И стараются обратить внимание как самой Греты, так и ее поклонников на то, что борьба с тем же потеплением климата все-таки идет и занимаются ею как раз взрослые политики.

Кроме того, как раз цивилизованные западные страны — и США, и ряд европейских держав, включая и Россию, ежегодно снижают выбросы CO2. К примеру, Россия может снизить выбросы парниковых газов к 2050 году на 70%. Наибольшее же вредное воздействие на климат оказывают страны третьего мира, в частности Индия и Китай, лидеры которых ни к каким благонамеренным голосам «Грет» прислушиваться в ближайшее время не намерены.

Впрочем, в российской Госдуме Тунберг выступит вряд ли скоро.

«Если мы будем слушать с трибуны Госдумы каждого экологического активиста или общественника, мы тогда только этим и будем заниматься. На мой взгляд, у Греты не так много предложений, чтобы не иметь возможности ознакомиться с ними, просто зайдя к ней в Instagram», — сказал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В свою очередь глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова выразила мнение, что «депутат не может на пленарное заседание, как и на Совет Госдумы приглашать [кого-то]», пишет ТАСС.

