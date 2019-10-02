Путин пошутил о вмешательстве России в выборы 2020 года в США: «Да, обязательно будем это делать»

Президент России Владимир Путин пошутил о вмешательстве России в выборы президента США в 2020 году.

В ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» у российского лидера спросили, попытается ли Россия осуществить вмешательство в выборы в США, которые запланированы на 2020 год, пишет RT.

«По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?» — пошутил президент, отметив при этом, что у России «хватает своих проблем».

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы США.

Напомним, что в конце марта спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование, связанное с «российским вмешательством» в выборы президента 2016 года.

В докладе говорится, что РФ вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Отмечается, что Россия хотела, чтобы Трамп стал президентом США, однако «следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством».