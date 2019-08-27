Несколько татарстанцев взяли медали на чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019
Лауреатами 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 стали несколько представителей Татарстана.
Так, татарстанец Ислам Нигматуллин стал вторым в компетенции «Информационные кабельные сети». Студенты 2-го курса КНИТУ (КХТИ) Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов завоевали бронзовую медаль в компетенции «Мобильная робототехника».
Золотую медаль выиграл студент технического колледжа имени В.Д. Поташова в Набережных Челнах Айдар Минеев в компетенции «Изготовление прототипов».Общество Татарстан
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