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Несколько татарстанцев взяли медали на чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019

21:41, 27.08.2019
Несколько татарстанцев взяли медали на чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019
Фото: realnoevremya.ru

Лауреатами 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 стали несколько представителей Татарстана.

Так, татарстанец Ислам Нигматуллин стал вторым в компетенции «Информационные кабельные сети». Студенты 2-го курса КНИТУ (КХТИ) Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов завоевали бронзовую медаль в компетенции «Мобильная робототехника».

Золотую медаль выиграл студент технического колледжа имени В.Д. Поташова в Набережных Челнах Айдар Минеев в компетенции «Изготовление прототипов».

Общество Татарстан
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