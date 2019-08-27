В Казанский зооботсад привезли четырех крокодилов

Казанский зооботсад пополнился четырьмя крокодилами. Их привезли в столицу Татарстана из Праги.

Досмотр партии животных и оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществлен государственными инспекторами отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по РТ в Международном аэропорту «Казань». Животные клинически здоровы, на сегодняшний день находятся на карантине, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РТ.

Напомним, в ближайшее время Казанский зооботсад может бесплатно получить еще шимпанзе и горилл. Заявка в Европейскую ассоциацию зоопарков уже подана. Однако принимающая сторона должна взять на себя расходы на доставку, таможенные операции и прочее.

