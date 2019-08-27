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В Казанский зооботсад привезли четырех крокодилов

09:12, 27.08.2019
В Казанский зооботсад привезли четырех крокодилов
Фото: shn.tatarstan.ru

Казанский зооботсад пополнился четырьмя крокодилами. Их привезли в столицу Татарстана из Праги.

Досмотр партии животных и оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществлен государственными инспекторами отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по РТ в Международном аэропорту «Казань». Животные клинически здоровы, на сегодняшний день находятся на карантине, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РТ.

Напомним, в ближайшее время Казанский зооботсад может бесплатно получить еще шимпанзе и горилл. Заявка в Европейскую ассоциацию зоопарков уже подана. Однако принимающая сторона должна взять на себя расходы на доставку, таможенные операции и прочее.

Общество Татарстан
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