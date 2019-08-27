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Путин на закрытии WorldSkills: «Уверен, нашим гостям понравилась Казань, где созданы были все условия для участников»

22:20, 27.08.2019
Путин на закрытии WorldSkills: «Уверен, нашим гостям понравилась Казань, где созданы были все условия для участников»
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин побывал на закрытии 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Он поздравил участников с завершением ЧМ.

«Уверен, нашим гостям понравилась Казань, где созданы были все условия для участников... Спасибо Татарстану, спасибо Казани!», — сказал Путин.

Ранее участница из России Анастасия Камнева получила награду имени основателя WorldSkills Франциско Альберта-Видаля. Она набрала наибольшее количество баллов на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

ОбществоВласть Татарстан
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