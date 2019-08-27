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На закрытии WorldSkills в Казани передали флаг движения представителям Китая

22:26, 27.08.2019
На закрытии WorldSkills в Казани передали флаг движения представителям Китая
Фото: скриншот

Вице-премьер России Татьяна Голикова, гендиректор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов и мэр Казани Ильсур Метшин на церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 передали флаг движения WorldSkills представителям Китая.

Следующий, 46-й ЧМ WorldSkills пройдет в 2021 году в Шанхае.

Ранее на закрытии выступил президент России Владимир Путин.

Общество Татарстан
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