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Россиянка получила премию основателя WorldSkills Альберта Видаля

22:08, 27.08.2019
Россиянка получила премию основателя WorldSkills Альберта Видаля
Фото: realnoevremya.ru

Участница из России Анастасия Камнева получила награду имени основателя WorldSkills Франциско Альберта-Видаля. Она набрала наибольшее количество баллов на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Камнева взяла золотую медаль в компетенции «Лабораторный химический анализ».

Другой россиянин, Михаил Воронцов стал обладателем премии «Лучший в нации» на WorldSkills.

Общество Татарстан
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