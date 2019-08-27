Россиянка получила премию основателя WorldSkills Альберта Видаля
Участница из России Анастасия Камнева получила награду имени основателя WorldSkills Франциско Альберта-Видаля. Она набрала наибольшее количество баллов на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.
Камнева взяла золотую медаль в компетенции «Лабораторный химический анализ».
Другой россиянин, Михаил Воронцов стал обладателем премии «Лучший в нации» на WorldSkills.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым