В Казани продают Дом Аксенова — что будет с музеем?

Собственник подтвердил «Реальному времени» продажу здания, пояснив, что решил уйти от «непрофильного бизнеса»

В Казани снова продают Дом Василия Аксенова, в котором также расположены его музей, мини-отель, кафе и ресторан «Перекресток Джаза». Здание уже выставлялось на продажу ранее — 3 года назад, но тогда собственник заявил, что «это ошибка», после чего объявление сняли с публикации. На сей раз никаких ошибок или фейков — владелец всерьез настроен избавиться от актива. Подробнее о долгой истории продажи здания, имеющего статус объекта культурного наследия, а также о судьбе музея Василия Аксенова — в материале «Реального времени».

Не первая попытка продажи

Здание дома-музея Василия Аксенова, расположенное в центре города на перекрестке улиц Карла Маркса и Муштари, выставлено на продажу за 50 млн рублей — соответствующее объявление было опубликовано на сайте «Авито».

— Общая площадь составляет 993 кв. метра, эксплуатируемая площадь — 793 кв. метра, 200 кв. метров занимает дом-музей Василия Аксенова, что является охранным обязательством. Музей находится в безвозмездном пользовании с компенсацией коммунальных расходов, — говорится в объявлении. — Помещение спроектировано по нормам под ресторан и мини-отель (планировка, инженерные сети, отделка), земельный участок под зданием 742 кв. метра в собственности, высокий пешеходный и автомобильный трафик.

Напомним, в 2016 году здание дома-музея Василия Аксенова уже выставлялось на продажу, тогда указанная стоимость составляла 100 млн. рублей, но интересно другое. Три года назад владелец дома — бывший замглавы исполкома Казани, а ныне владелец и гендиректор «ЖИК Казани» Эмиль Хуснутдинов — после звонка корреспондента «Реального времени» назвал объявление о продаже «ошибкой» и сообщил, что объект снят с продажи.

Три года назад владелец дома — бывший замглавы исполкома Казани, а ныне владелец и гендиректор «ЖИК Казани» Эмиль Хуснутдинов назвал объявление о продаже «ошибкой». Фото Максима Платонова

Спустя год после описанного выше эпизода учредитель ресторанно-гостиничного комплекса «Перекресток Джаза» взялся за поиски нового оператора. Цену готового бизнеса (мини-отель, кафе и ресторан) установили символическую — 10 млн рублей. Тогда оператором ресторана являлось ООО «Татинтер Джаз», принадлежащее председателю правления Ассоциации рестораторов и отельеров, управляющему компании «Татинтер Ресторантс» Зуфару Гаязову.

— Там по-прежнему наше предприятие. Если кто-то будет покупать этот комплекс, по всей видимости, придется выстраивать договорные отношения с новыми собственниками. Эмиль Наилевич [Хуснутдинов] — человек глубоко порядочный, честный и понимающий. Если будет такой же новый собственник, то мы выстроим отношения, если нет, то просто уйдем оттуда, — комментирует Зуфар Гаязов.

Снова «ошибка»?

Согласно данным, указанным в свежем объявлении, за продажу здания дома-музея Василия Аксенова взялось агентство недвижимости «А-Девелопмент». Наше издание уточнило у заместителя гендиректора компании Владимира Шайхиева, нет ли здесь «ошибки», и на сей раз получили отрицательный ответ — объект действительно продается. Аналогичная информация поступила и от собственника здания — Эмиля Хуснутдинова.

— Тогда действительно была ошибка, а сейчас все нормально. Ресторан и отель — вот эту часть мы реализуем. Думаю, продаваться они будут вместе, не по отдельности, поскольку они все равно закольцованы. Будут покупать — мы рассмотрим предложения, — сообщил «Реальному времени» Хуснутдинов. — Причина продажи заключается в том, что для нас это — непрофильный бизнес. Любой бизнес требует времени, чтобы им заниматься, а у нас его нет — мы работаем немного в другой области. Пусть этим занимаются те игроки, которые могут делать это профессионально.

По словам генерального директора девелоперской компании «АСК недвижимость» Юрия Чикирова (к слову, эта компания также занимается продажей данного объекта), здание специфичное, но своего покупателя оно найдет.



— На мой взгляд, для этого местоположения выставлена вполне адекватная цена: исходя из коммерческой площади, находится в рынке. На самом деле, объект сложный, с историей. Касательно коммерческих площадей: не сказал бы, что отель пользуется сверхпопулярностью, поскольку это достаточно сложный бизнес с точки зрения выгодоприобретения от него. Его надо либо успешно сдать правильному оператору, либо целиком заниматься им самому, но не каждый инвестор на это способен. С рестораном примерно схожая ситуация: если не ошибаюсь, он находится в подвальном помещении, плюс название «Перекресток Джаза» тоже обязывает держать определенный сегмент. Либо надо делать какой-то ребрендинг, либо сдать правильному оператору, а для этого надо осуществить качественный подбор арендатора. Конечно, объект специфичен, но своего покупателя он наверняка найдет — либо с нашей помощью, либо с помощью наших коллег, — уверен эксперт.

Судьба музея

Также «Реальное время» связалось с директором музея Ириной Аксеновой. Как и 3 года назад, она узнала о грядущей продаже здания от нашего корреспондента.

— Очень интересно, я от вас впервые слышу, — удивилась Ирина Аксенова. — Да, в 2016 году действительно сказали, что произошла ошибка. С тех пор ничего не продали, ничего не происходило.

Впрочем, по словам главы «ЖИК» — владельца здания, повода для беспокойства за судьбу музея ни у его директора, ни у общественности нет: «Самый главный вопрос — это музей, за который многие переживали, но он закреплен отдельными договорами, там отдельно выделенный кадастр. Мы выделили его в отдельную единицу — у них долгосрочный договор, поэтому он не продается».

— Насколько я знаю, дом-музей выделен в отдельную единицу — у них долгосрочный договор, он закреплен отдельными договорами, плюс там отдельно выделенный кадастр. Ресторан и отель — вот эту часть реализуют, очевидно, собственники, — сообщила «Реальному времени» помощник президента РТ Олеся Балтусова. — Что касается вашего вопроса про возможные трудности при проведении сделки из-за статуса здания, то их быть не может.

Напомним, дом был построен на пересечении улиц Муштари и Карла Маркса в начале XIX века. Он признан объектом культурного наследия под названием «Дом О.А. Апехтиной — И.А. Котелова». В 1936 году в нем жила поэтесса Маргарита Алигер. В 40-х годах XX века в доме жили 12 семей. Одну комнату занимала семья двоюродной сестры Аксенова, состоявшая из шести человек. В этом доме писатель прожил до 1948 года.

Отец Василия Аксенова, Павел, был председателем Казанского горсовета, сегодня он бы занимал должность мэра. Мать Евгения Гинзбург была доцентом Казанского государственного университета, заведовала кафедрой, работала в газете «Красная Татария». В 1937 году, когда будущему писателю было 5 лет, его родителей арестовали. Василий попал в Костромской приют для детей «врагов народа». Оттуда его забрали родственники, проживавшие на углу улиц Карла Маркса и Муштари. Так Аксенов и поселился в этом доме.

Реконструкция дома была завершена в 2009 году. В создании музея принимал участие сам писатель. Он давал инструкции о том, каким видит это место. В 2007 году Аксенов приезжал на первый фестиваль своего имени в Казань. Он пожелал, чтобы в музее был зал для выступлений молодых и талантливых музыкантов и литераторов. Также он заявил, что хочет видеть в музее свой кабинет и бар. Открытия музея состоялось в 2009 году. В нем принимали участие музыкант Андрей Макаревич, писатели Михаил Веллер и Дмитрий Быков, сын Аксенова Алексей, а также многочисленные официальные лица.

