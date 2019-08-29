«Ситимобил» в Казани не справляется с наплывом — «мало машин»

Клиенты жалуются на долгое ожидание, компания ссылается на «ажиотажный спрос», а водители — на нехватку автомобилей

На этой неделе в Казани запустился агрегатор такси «Ситимобил». На протяжении двух дней «Реальное время» тестировало сервис и столкнулось с проблемой нехватки машин: зачастую автомобили назначают либо спустя длительное время, либо не назначают вообще. Моментальное обнаружение свободного водителя — большая редкость. Казанские таксисты, работающие в «Ситимобил», объясняют это тем, что пока в системе мало машин. Представители компании в свою очередь ссылаются на ажиотаж и обещают увеличить количество автомобилей. Вместе с тем в Сети можно обнаружить немалое количество негативных отзывов от пользователей из других городов: порой люди ждут назначения автомобиля по полтора часа.

«Машин мало, ждать долго приходится»

Во вторник в Казани начал работать еще один агрегатор такси — «Ситимобил». До прошлого года компания работала преимущественно в Москве и Московской области, а в 2019-м «Ситимобил» всерьез взялся за региональную экспансию: сервис запустился в Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде и, наконец, столице Татарстана.

Как сообщил в интервью нашему изданию директор по региональной экспансии компании Георгий Акопян, 200 машин уже вышли на дороги Казани, также к системе подключено четыре таксопарка (в планах — десять). Помимо этого, сервис установил довольно низкие цены — стартовая стоимость поездки составляет 59 рублей.

«Реальное время» решило протестировать новую службу такси и узнать, не возникнет ли проблем с заказом автомобилей, учитывая небольшое количество водителей и заманчивые для клиентов цены, способные спровоцировать серьезный ажиотаж.

Как сообщил в интервью нашему изданию директор по региональной экспансии компании Георгий Акопян, 200 машин уже вышли на дороги Казани, также к системе подключено четыре таксопарка (в планах — десять). Фото vk.com

«Пока в системе мало машин и водителей»

Для начала мы решили вызвать такси днем, в непиковое время: из двух попыток успехом увенчалась лишь одна. Попытали счастье поздним вечером того же дня, но уехать на «Ситимобил» нам так и не удалось. На удивление, утром, как раз в то время, когда почти вся Казань спешит на работу, автомобиль был назначен практически моментально, правда, через минуту водитель отказался от заказа, а другой машины так и не нашлось, так что пришлось срочно обращаться в другое такси.

Единственный раз, когда автомобиль был найден практически моментально, случился в вечерний час пик, когда казанцы разъезжалась с работы по домам. Кстати, таксист, подвозивший нашего корреспондента, объяснил проблемы с поиском авто тем, что «пока в системе мало машин и водителей».

Поискав в соцсетях отзывы о работе «Ситимобил», мы обнаружили что число негативных откликов заметно превышает положительные. В Казани, где оператор только начал работу, мы нашли в Интернете пока только пару негативных комментариев от местных жителей, которые также сводились к проблеме с поиском свободных автомобилей. К примеру, пользователь с ником Далв Чивотребор пишет в одной из городских групп «ВКонтакте»: «Машин мало, ждать долго приходится».

Таксист, подвозивший нашего корреспондента, объяснил проблемы с поиском авто тем, что «пока в системе мало машин и водителей».Фото iphones.ru

«Это связано с ажиотажным спросом»

«Реальное время» обратилось за комментарием в пресс-службу агрегатора такси «Ситимобил», чтобы выяснить, почему в Казани складывается подобная ситуация.

— К сожалению, ситуации, когда приходится ждать машину, иногда случаются. Особенно если речь идет о новом для нас городе. Это связано с ажиотажным спросом на наши услуги — благодаря выгодной цене на поездки, мы с первого дня работы в новом городе получаем большое количество заказов, — сообщил нашему изданию глава пресс-службы компании Георгий Лобушкин. — Для «Ситимобил» время подачи автомобиля пассажиру один из основных приоритетов, оно не должно составлять более 5 минут. Поэтому можете быть уверены, что совсем скоро ситуация изменится.

По словам собеседника «Реального времени», для того чтобы решить эту проблему, компания активно работает над увеличением количества машин, проводя переговоры с новыми партнерами. В течение ближайшего месяца агрегатор планирует увеличить количество доступных у «Ситимобил» автомобилей в Казани минимум в 2 раза.

Стоит заметить, что отзывы, оставленные в Сети пользователями из других городов, где «Ситимобил» работает несколько дольше, нежели в Казани, свидетельствуют о том, что проблема с назначением автомобилей до сих пор остается для них актуальной. К примеру, Сергей из Тольятти, оставивший отзыв на «Service reviews», сообщает, что ему пришлось ждать назначения автомобиля целых полтора часа: «Я терпеливый, в итоге в воскресенье так никто и не приехал. Продолжал даже в связи с изменением цены вызывать заказ, но в итоге 1,5 часа ожидания». Хотя кто знает, реальные ли пользователи стоят за подобными комментариями.