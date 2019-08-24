Опрос предпринимателей: как удержать сотрудника, которого не получается повысить

Во-первых, нужно понять, стремится ли сотрудник к расширению функционала. Самое грамотное, что может сделать руководитель, — выйти с этим человеком на открытый диалог. В компании всегда есть процессы, которые нужно улучшать, потому что ими не занимаются из-за нехватки ресурсов. Как вариант, предложить сотруднику взять на себя эти задачи. Например, увеличить продажи, улучшить качество персонала, найти способы экономии средств. Если сотрудник будет выполнять дополнительно установленный KPI, значит, сможет рассчитывать на дополнительный денежный бонус.

Другое дело, когда вопрос именно в статусе, в самой должности. Бывает, что сотрудники перерастают компанию. И тогда, к сожалению, приходится с ними прощаться. В нашей практике было такое. Мы откровенно поговорили с сотрудником, после чего он проработал в нашей компании достаточно долго. Позже он все равно ушел от нас, но мы до сих пор поддерживаем с ним общение. Бывает, что рекомендуем некоторых ребят партнерам или клиентам, с которыми у нас выстроены хорошие отношения и где видим точки роста для наших сильных специалистов. Случались и обратные ситуации, когда компания перерастала сотрудников. В таком случае расставание тоже неизбежно.

У всех разные темпы роста, уровни развития. Это касается как юрлиц, так и сотрудников. Просто нужно грамотно выстраивать HR-направление и соизмерять набор кадров с реалиями.