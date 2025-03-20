Прокуратура запросила 9,5 года колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского

Прокуратура потребовала для Кирилла Якубовского, бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз», наказание в виде 9,5 года лишения свободы и штрафа на сумму один миллиард рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Анну Медведеву.



Также гособвинение выдвинуло требования в отношении двух других участников дела: Павла Масловского и Светланы Безруковой. Для них запросили сроки заключения в 9,5 и 9 лет соответственно.

Якубовский был задержан в апреле 2023 года в одном из московских аэропортов. Следствие утверждает, что он вместе с сообщниками похитил у инвесторов 126 миллионов долларов.



Матвей Гавриков