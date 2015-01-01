Бизнес-задачник «Реального времени»
Сюжет 78 материалов
Каждую субботу интернет-газета «Реальное время» выпускает «Бизнес-задачник». Мы привлекаем опытных управленцев к решению бизнес-кейсов, чтобы представить их варианты решения проблемных ситуаций. Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru с пометкой «опрос».
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бизнес-задачникОбщество 03 февр, 07:00 15 Опрос предпринимателей: чем публичность помогает бизнесу Руководители и собственники — о том, нужно ли стремиться стать героем публикаций в СМИ и может ли это помочь бизнесу
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бизнес-задачникОбщество 20 янв, 07:00 15 Опрос предпринимателей: за каких специалистов они готовы переплачивать В каком случае работодатель пойдет на поводу у соискателя
- Бизнес 06 янв, 07:00 17 Опрос предпринимателей: нужно ли дарить корпоративные подарки? Что дарят и получают на Новый год бизнесмены
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бизнес-задачникБизнес 30 дек, 07:00 15 Опрос предпринимателей: отдыхают ли бизнесмены в Новый год? И заставляют ли делать это подчиненных
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Бизнес-задачникБизнес 16 дек, 07:00 19 Опрос предпринимателей: стоит ли брать на работу друзей Возможна ли дружба между руководителем и подчиненным
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Бизнес-задачникБизнес 02 дек, 07:00 15 Опрос предпринимателей: как избежать махинаций со стороны франчайзи Бизнесмены — о нечестных партнерах
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Бизнес-задачникБизнес 18 нояб, 07:00 16 Опрос предпринимателей: правильно ли переманивать сотрудников у конкурентов Бизнес о вопросе, есть ли этика в бизнесе
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бизнес-задачникБизнес 04 нояб, 07:00 16 Опрос предпринимателей: воровство — это всегда «красная карточка» для сотрудника? Бизнесмены о сотрудниках-ворах
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бизнес-задачникБизнес 21 окт, 07:00 18 Опрос предпринимателей: как реагировать на мини-воровство сотрудников? Предприниматели о нецелевом использовании рабочих ресурсов
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бизнес-задачникБизнес 07 окт, 07:00 17 Опрос предпринимателей: нужно ли контролировать странички сотрудников в соцсетях?
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бизнес-задачникБизнес 23 сент, 07:00 15 Опрос предпринимателей: если арендодатель требует подарки?
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бизнес-задачникБизнес 09 сент, 07:00 16 Опрос предпринимателей: как зарабатывать на сезонном бизнесе круглый год?
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бизнес-задачник26 авг, 07:00 17 Опрос предпринимателей: как бороться с демпингом конкурентов Топ-менеджеры «Радиоприбора», «Акульчева», «Автодории» и других о победе в ценовых войнах
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бизнес-задачник12 авг, 07:00 17 Бизнес-опрос: Что делать, если чиновник вымогает взятку? Татарстанские предприниматели о том, как избежать давления на бизнес
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бизнес-задачникБизнес 22 июля, 07:00 5 Бизнес-опрос: что делать, если сотрудник допускает дорогостоящие ошибки? Руководители KPMG, ICL, «КОРД Оптика» и других компаний о цене ошибки подчиненного
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бизнес-задачник08 июля, 07:00 15 Нервы на пределе: стоит ли терпеть недобросовестного сотрудника Бизнес о том, что руководителей раздражает в подчиненных
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бизнес-задачникБизнес 24 июня, 07:00 14 Переломный момент в бизнесе: когда пора просить «помощь зала» Компании не хватает энергии — что делать руководителю? Идти за консультантом?
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бизнес-задачникБизнес 10 июня, 07:00 16 Бизнес о неудобных сотрудниках: когда уволить нельзя оставить Казанские предприниматели о том, когда кадры не решают все
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бизнес-задачник27 мая, 07:00 16 Бизнес-опрос: как МСБ минимизирует риски больших контрактов Волокита, просроченная дебиторка, нервы: как рассчитать силы, берясь за большой контракт
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бизнес-задачник13 мая, 07:00 15 Бизнес об офисных интригах: как определить обоснованность жалобы подчиненного
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бизнес-задачник29 апр, 07:00 20 Бизнес-опрос: как повысить сотрудника в должности без конфликта с коллективом?
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бизнес-задачник15 апр, 07:00 18 Не в фаворе: что делать, если сотрудники уверены в предвзятости руководителя
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бизнес-задачник01 апр, 07:00 16 Шутки в сторону: как предприниматели разыгрывают коллег в День смеха
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бизнес-задачник18 марта, 07:00 11 На краю катастрофы: как сохранить активы компании, если маячит банкротство
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бизнес-задачник08 марта, 07:00 16 Мужской взгляд: особенности женского руководства в мире бизнеса
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бизнес-задачник25 февр, 07:00 15 Электронная коммерция: современное веяние или новый уровень продаж
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бизнес-задачник11 февр, 07:00 16 Идеальный секретарь: как подобрать подходящую кандидатуру?
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бизнес-задачник28 янв, 07:00 15 Нераспределенная прибыль: благо или ошибка в расчетах?
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бизнес-задачник14 янв, 07:00 9 Дважды в одну реку: восстанавливать ли сотрудника после понижения в должности?
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бизнес-задачник17 дек, 07:00 6 Что делать, если контрагент оказался мошенником?
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бизнес-задачник03 дек, 07:00 7 Арендные риски: что делать, если компанию просят уйти
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бизнес-задачник19 нояб, 07:00 6 Ценный сотрудник: как управлять незаменимыми кадрами Как быть, когда лучший специалист выходит из-под контроля руководства
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бизнес-задачник05 нояб, 07:00 6 Форс-мажор в компании: как подготовить сотрудников к плохим новостям?
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бизнес-задачник22 окт, 07:00 16 Видеонаблюдение в компании: защитная мера или элемент слежки?
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бизнес-задачник08 окт, 07:00 12 Молодой руководитель и коллектив старой закалки: возможен ли тандем?
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бизнес-задачник24 сент, 07:00 6 Бизнес-инновации: какие разработки изменили жизнь компаний к лучшему
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бизнес-задачник10 сент, 07:00 9 Трудовая апатия: как вернуть к работе некогда лучшего сотрудника?
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бизнес-задачник27 авг, 07:00 6 Чему хотят научиться современные бизнесмены?
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Бизнес-задачник13 авг, 07:00 12 Бизнес-оптимизация: как предприятия выходят из кризиса?