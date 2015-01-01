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Бизнес-задачник «Реального времени»

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Бизнес-задачник «Реального времени»
Фото: koloro.ru

Каждую субботу интернет-газета «Реальное время» выпускает «Бизнес-задачник». Мы привлекаем опытных управленцев к решению бизнес-кейсов, чтобы представить их варианты решения проблемных ситуаций. Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru с пометкой «опрос».

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