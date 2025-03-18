Компания РЖД отказалась от иска к бугульминским диверсантам

Фото: Ирина Плотникова

В ходе процесса Верховного суда Татарстана по делу о диверсии у станции «Бугульма» представитель ООО «Российские железные дороги» отказался от ранее заявленного иска к подсудимым на сумму 13 тысяч 164 рубля, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

На старте процесса представитель потерпевшей госкомпании сообщил — поджигателям не удалось вывести из строя, оборудование железного шкафа «Пальма» продолжало работать, фиксируя время прохождение составов по путям и количество колесных пар и вагонов.

Дело стартовало в суде осенью 2024 года и на днях дошло до приговора. Тройку подсудимых приговорили к 30 годам лишения свободы. Недоучившегося в техникуме инженера частной компании Аделя Салямова и студента-разнорабочего Артура Галиахметова наказали 12 годами каждого, причем первые три года обоим предстоит провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Их 17-летний приятель Никита Мостиков (данные несовершеннолетнего изменены, — прим. авт.) получил по приговору 6 лет воспитательной колонии. Примечательно, что именно этот парень, по версии силовиков, вовлек более старших в тяжкое преступление в целях подрыва обороноспособности и экономической безопасности РФ путем повреждения объекта транспортной инфраструктуры.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Да, я пошел туда, сжег шкаф. Пошел туда только ради денег — не для того, чтобы пойти против государства», — заявлял 17-летний Мостиков. «Полностью не признаю диверсию. Мы не действовали с теми целями, которые нам вменяют. Я служил в армии, я также патриот своей страны. Я ни в коем случае не хотел препятствовать решениям Российской Федерации. Просто по глупости... Нужны были деньги. Не думали, что вот такие последствия [будут]», — признавался 22-летний Галиахметов. «Диверсию не признаю. Не было намерений влиять на транспортную или другую безопасность Российской Федерации, на жизнь граждан. Мы просто по глупости, не понимая, что делаем», — выступил 21-летний Адель Салямов.

Однако суд признал версию ФСБ, СК и прокуратуры доказанной. В процессе было установлено: еще 5 сентября 2023 года бугульминский девятиклассник Никита Мостиков вступил в переписку в одном из мессенджеров с неустановленным лицом под ником «Могавк», который вербовал россиян для совершения диверсионных поджогов на объектах железной дороги за вознаграждение. 27 сентября Мостиков получил координаты железнодорожного шкафа вместе с инструкцией, что именно нужно сделать ради получения 15 тысяч рублей. Заказчик требовал обязательно зафиксировать поджог на видео. Девятиклассник предложил поучаствовать Салямову и Галиахметову, и в ночь на 5 октября парни осуществили задуманное, а услышав приближающийся состав — убежали.

В тот же день все трое были задержаны и позже по решению суда арестованы. При этом в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали задолго до приговора.

По данным «Реального времени», защита намерена обжаловать результат процесса.