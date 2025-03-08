Спрос на такси 8 марта повысится к вечеру

Альтернативой такси в часы повышенного спроса может стать каршеринг, так как его цена не зависит от праздников

Фото: Максим Платонов

Утреннего часа пик 8 марта не бывает — съездить за цветами выгоднее всего до 10 утра. Днем спрос на такси будет также умеренным, а цены без повышающего коэффициента, такие данные приводят аналитики Яндекс Go.

Число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17:00 и вечером будет на 15% выше, чем в обычную субботу. Увеличенный спрос на такси сохранится допоздна, на этом фоне цена по одному и тому же маршруту может меняться значительно: из-за роста заказов будет меньше свободных водителей.

Особенно заметно колебание цены будет в вечернее время у крупных торговых центров, кафе, ресторанов. В последние несколько лет чек поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта был выше примерно на 10-20%. Изменение среднего чека в весенние праздники зависит от погоды, объема спроса и числа водителей на линии в месте заказа.



Для автомобилистов альтернативной такси в часы повышенного спроса может стать каршеринг, так как его цена не растет по сравнению с обычным днем. Если нужно доехать до друзей или уехать на дачу, можно взять пакетный тариф на несколько часов или дней. В среднем, сутки аренды и 100 км в пути обойдутся в 2500 рублей.



Дарья Беззубова