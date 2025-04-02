Новости бизнеса

13:45 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Корпорация Microsoft закрыла филиал в Казани

12:38, 02.04.2025
Корпорация Microsoft закрыла филиал в Казани
Фото: Динар Фатыхов

Корпорация Microsoft закрыла филиалы и обособленные подразделения в 13 российских городах, в том числе в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании.

В восьми городах — Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре — в декабре 2024 года закрылись филиалы, а подразделения в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле — в январе. Причины неизвестны.

Основная российская «дочка» Microsoft (ООО «Майкрософт рус») показала за 2024 год, согласно ФНС, 174,1 млн рублей чистой прибыли против 125,3 млн в 2023 году (+38,9%).

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Бизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть648.3
  • Нижнекамскнефтехим94.4
  • Казаньоргсинтез85.3
  • КАМАЗ112.7
  • Нижнекамскшина49.85
  • Таттелеком0.755