Корпорация Microsoft закрыла филиал в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Корпорация Microsoft закрыла филиалы и обособленные подразделения в 13 российских городах, в том числе в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании.

В восьми городах — Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре — в декабре 2024 года закрылись филиалы, а подразделения в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле — в январе. Причины неизвестны.

Основная российская «дочка» Microsoft (ООО «Майкрософт рус») показала за 2024 год, согласно ФНС, 174,1 млн рублей чистой прибыли против 125,3 млн в 2023 году (+38,9%).

Елизавета Пуншева